Коронавирус

Life.ruLife.ruВ США не нашли доказательств искусственного происхождения CoViD-19

США не смогли найти доказательств доводам об искусственном создании коронавируса CoViD-19 в Китае. Об этом в ходе вебинара заявила глава бюро и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти.
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В Госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения COVID-19

РБК01:45

Разведка США не нашла доказательств искусственного происхождения SARS-CoV-2

REGNUM01:01

Разведка США не располагает доказательствами искусственного происхождения коронавируса

ТАССвчера в 22:35

Американская разведка не располагает доказательствами искусственного происхождения коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 23:40

Госдеп не нашел доказательств искусственного происхождения COVID-19

РЕН ТВ00:40

В госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения COVID-19

РИА Новостивчера в 23:27

Разведка США не нашла доказательств искусственного происхождения COVID-19

Известиявчера в 23:44
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Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

НТВ вчера в 04:10
69
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
87
Политика

МИД Украины запустит кампанию по исправлению «Википедии»

На Украине стартует компания в сотрудничестве с министерством иностранных дел Украины по привлечению как можно большего количества людей к наполнению «Википедии» информацией о стране и противодействию дезинформации.
Известия вчера в 17:53
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Общество

4774 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России

За минувшие сутки на территории Российской Федерации зафиксировано 4774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com 03:49
19
Биатлон

Союз биатлонистов России досрочно выберет нового президента

Союз биатлонистов России (СБР) проведет внеочередную отчетно-выборную конференцию. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Российская газета 05:44
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
4,6K
Политика

Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 08:16
300
Общество

Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве

Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 05:51
6
Шоу-бизнес

Голая Вера Брежнева села на подоконник и призвала оставаться дома

Lenta.ru 04:58
8
Футбол

«Челси» работает над трансферами двух игроков «Лилля»

"Челси" нацелился на двух футболистов "Лилля": 22-летнего бразильского защитника Габриэля и 21-летнего нигерийского форварда Виктора Осимхена.
Soccer.ru вчера в 21:11
Общество

Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса

Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
1,1K
Интернет

«Яндекс» разработал платформу для смарт-телевизоров

Компания "Яндекс" создала мультимедийную платформу для "умных" телевизоров, которая позволяет просматривать линейные телеканалы, видеоблоги, фильмы и видео из интернета.
Экономика сегодня 05:47
10
Экономика

США заподозрили Россию в игре на обвале нефти

Регулятор заподозрил, что некоторые участники торгов, связанные с Россией, получили непубличную информацию о переговорах в формате ОПЕК+ и начали играть на рынке.
Lenta.ru 02:40
30
Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
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Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
215
Происшествия

В кузбасском селе загорелись семь жилых домов

Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов.
Российская газета 04:30
18
Политика

Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики

Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
10
Экономика

Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
289
Здоровье

Медсестер лечили от вирусного заболевания в подсобке в Дагестане

Вестник Кавказа 02:08
5
Общество

Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций

Известия вчера в 19:04
269
Экономика

Агентство Fitch снизило Украине рейтинг до «В»

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах был понижен до «В». Такое решение приняло международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, о чем и сообщила его пресс-служба.
ФАН вчера в 19:54
Общество

Каждый четвертый россиянин изменил планы на майские праздники и лето

Каждый четвертый житель России (26%) решил поменять свои планы на майские каникулы и летний отдых, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Газета.Ru 04:47
1
Здоровье

В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием

Интерфакс 02:59
133
Общество

Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники

Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ вчера в 07:29
1K
Гаджеты

Смарт-часы Amazfit Bip Lite 1S предложат до 30 дней автономной работы

Эксклюзивный поставщик носимых технологий для Xiaomi, компания Huami Technology, готовится представить 30 апреля новые смарт-часы Amazfit Bip Lite 1S.
3DNews 03:51
1
Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
2,1K
Общество

В кабинете вице-премьера правительства Пермского края проходят обыски

Силовые структуры проводят обыски в рабочем кабинете первого вице-премьера Михаила Сюткина.
Город342 01:24
26
Экономика

Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой

Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
Lenta.ru 04:50
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Авто

На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей

Новые правила прохождения регулярного техосмотра, принятые в связи с пандемией коронавируса, позволят российским автовладельцам сэкономить до 1,5 млрд рублей за 3 года, тогда как владельцы автобусов получат выгоду до 350 млн рублей за 5 лет.
SpeedMe вчера в 01:17
28
Общество

S7 заморозила проект плавучего космодрома «Морской старт»

Авиакомпания S7 заморозила проект плавучего космодрома «Морской старт».
Телеканал RTVI 05:28
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