Коронавирус
Life.ruВ США не нашли доказательств искусственного происхождения CoViD-19
США не смогли найти доказательств доводам об искусственном создании коронавируса CoViD-19 в Китае. Об этом в ходе вебинара заявила глава бюро и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти.
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Американская разведка не располагает доказательствами искусственного происхождения коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 23:40
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Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
НТВ вчера в 04:10
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
Политика
МИД Украины запустит кампанию по исправлению «Википедии»
На Украине стартует компания в сотрудничестве с министерством иностранных дел Украины по привлечению как можно большего количества людей к наполнению «Википедии» информацией о стране и противодействию дезинформации.
Известия вчера в 17:53
Общество
4774 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России
За минувшие сутки на территории Российской Федерации зафиксировано 4774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com 03:49
Биатлон
Союз биатлонистов России досрочно выберет нового президента
Союз биатлонистов России (СБР) проведет внеочередную отчетно-выборную конференцию. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Российская газета 05:44
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Политика
Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 08:16
Общество
Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве
Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 05:51
Футбол
«Челси» работает над трансферами двух игроков «Лилля»
"Челси" нацелился на двух футболистов "Лилля": 22-летнего бразильского защитника Габриэля и 21-летнего нигерийского форварда Виктора Осимхена.
Soccer.ru вчера в 21:11
Общество
Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса
Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
Интернет
«Яндекс» разработал платформу для смарт-телевизоров
Компания "Яндекс" создала мультимедийную платформу для "умных" телевизоров, которая позволяет просматривать линейные телеканалы, видеоблоги, фильмы и видео из интернета.
Экономика сегодня 05:47
Экономика
США заподозрили Россию в игре на обвале нефти
Регулятор заподозрил, что некоторые участники торгов, связанные с Россией, получили непубличную информацию о переговорах в формате ОПЕК+ и начали играть на рынке.
Lenta.ru 02:40
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Происшествия
В кузбасском селе загорелись семь жилых домов
Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов.
Российская газета 04:30
Политика
Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики
Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
Экономика
Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
Здоровье
Медсестер лечили от вирусного заболевания в подсобке в Дагестане
Вестник Кавказа 02:08
Общество
Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций
Известия вчера в 19:04
Экономика
Агентство Fitch снизило Украине рейтинг до «В»
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах был понижен до «В». Такое решение приняло международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, о чем и сообщила его пресс-служба.
ФАН вчера в 19:54
Общество
Каждый четвертый россиянин изменил планы на майские праздники и лето
Каждый четвертый житель России (26%) решил поменять свои планы на майские каникулы и летний отдых, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Газета.Ru 04:47
Общество
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ вчера в 07:29
Гаджеты
Смарт-часы Amazfit Bip Lite 1S предложат до 30 дней автономной работы
Эксклюзивный поставщик носимых технологий для Xiaomi, компания Huami Technology, готовится представить 30 апреля новые смарт-часы Amazfit Bip Lite 1S.
3DNews 03:51
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Общество
В кабинете вице-премьера правительства Пермского края проходят обыски
Силовые структуры проводят обыски в рабочем кабинете первого вице-премьера Михаила Сюткина.
Город342 01:24
Экономика
Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой
Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
Lenta.ru 04:50
Авто
На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения регулярного техосмотра, принятые в связи с пандемией коронавируса, позволят российским автовладельцам сэкономить до 1,5 млрд рублей за 3 года, тогда как владельцы автобусов получат выгоду до 350 млн рублей за 5 лет.
SpeedMe вчера в 01:17
Общество
S7 заморозила проект плавучего космодрома «Морской старт»
Авиакомпания S7 заморозила проект плавучего космодрома «Морской старт».
Телеканал RTVI 05:28