США не смогли найти доказательств доводам об искусственном создании коронавируса CoViD-19 в Китае. Об этом в ходе вебинара заявила глава бюро и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти.

В США не нашли доказательств искусственного происхождения CoViD-19

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