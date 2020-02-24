Политика
ИзвестияВ США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа
Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.
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CNN: у США нет доказательств «вмешательства» России в выборы для помощи Трампу
RT на русскомвчера в 20:11
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Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Экономика
В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
Политик добавил, что наряду с постепенным проявлением результатов мер по профилактике и контролю эпидемии у правительства есть "уверенность, ресурсы и условия для того, чтобы максимально минимизировать влияние эпидемии на экономику и обеспечить стабильное социально-экономическое развитие страны".
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Третий пассажир лайнера Diamond Princess умер от коронавируса
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Премьер Малайзии подал в отставку
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку, сообщает New Straits Times.
Общество
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Дипломат добавил, что студентам предлагалась эвакуация, однако все отказались.
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Камеры начнут распознавать преступников по татуировкам и походке
Правоохранители будут разыскивать преступников с помощью видеокамер, которые научатся не только распознавать лицо, но также радужную оболочку глаз, голос, походку и татуировки.
Армия и оружие
Экс-командир ополченцев ДНР озвучил причины начала гражданской войны в Донбассе
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Общество
Кому из россиян повысят пенсию с 1 апреля?
С первого числа на 6,1 процента подрастут пособия тем согражданам, которые по тем или иным причинам не накопили нужного трудового стажа, а потому могут рассчитывать лишь на минимальную, социальную пенсионную выплату.
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Происшествия
В Мексике пропала 15-летняя россиянка
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Общество
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На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
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Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео
Армия и оружие
Россия проведет наблюдательный полет над Турцией
Российские инспекторы в рамках Договора по открытому небу проведут наблюдательный полет над территорией Турции.
Единоборства
Отец Фьюри посоветовал сыну завершить карьеру
Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джон Фьюри заявил в эфире шоу Good Morning Britain, что его сыну лучше завершить карьеру.
Общество
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских разозлили поклонников новым видео
Как известно, звездная пара – Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских, которые относительно недавно перестали скрывать любовные отношения и официально стали законными супругами, любит баловать своих поклонников такой себе «клубничкой».
Транспорт
С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi
С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Общество
Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус
Общество
На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая
Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Происшествия
Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
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Общество
Онищенко призвал запретить татуировки
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
Политика
Трамп прибывает с первым визитом в Индию
Визит в Индию станет первым лично для Трампа, а также первой за последние пять лет поездкой в эту страну президента США.
Кино
Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»
Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
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Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Шоу-бизнес
Павел Буре в четвертый раз станет отцом
Хоккеист Павел Буре снова станет отцом. Супруги до последнего не афишировали беременность Алины Буре.