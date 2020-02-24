Политика

ИзвестияИзвестияВ США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа

Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.
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