Политика
ИзвестияВ США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа
Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.
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CNN: у США нет доказательств «вмешательства» России в выборы для помощи Трампу
RT на русскомвчера в 20:11
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Экономика
В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
Футбол
Стадионы Бундеслиги затихают в память о жертвах массового убийства в Ханау
Германия скорбит всю неделю, все матчи текущего тура Бундеслиги и Бундеслиги 2 начинаются с минуты молчания в память о жертвах.
Армия и оружие
ЛНР насчитала пять обстрелов ВСУ за сутки
Самопровозглашённая Луганская народная республика объявила о пяти обстрелах своей территории за сутки со стороны украинских силовиков.
Политика
Жители Украины потребовали у Зеленского отставки Авакова
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В Турции на границе с Ираном произошло землетрясение магнитудой 5,7
В Турции в приграничном с Ираном районе зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США.
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AMD выпустила как версии драйвера Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q1.1 для 64-битных Windows 7, 10, Server 2016 и Server 2019, так и для Linux (RHEL 8.1 / CentOS 8.1, RHEL 7.7 / CentOS 7.7, Ubuntu 18.04.2 и SLED/SLES 15.1).
Футбол
Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины
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Пропавшая в Мексике россиянка найдена живой
Общество
Рэпер Face и похожий на сына Порошенко парень произвели фурор на концерте в Лондоне
Человек, похожий на сына экс-президента Украины Петра Порошенко Михаила вышел на сцену во время концерта рэпера Face в Великобритании под крики «русские в Лондоне».
Гаджеты
Xiaomi запатентовала собственную SIM-карту с картой памяти
Общество
Климатолог спрогнозировал в России умеренное лето после теплой зимы
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории, климатолог Андрей Киселев заявил, что россиянам не следует ожидать аномально жаркого или холодного лета в 2020 году.
Политика
Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.
Происшествия
Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды.
Происшествия
В Красноярске нашли труп женщины со следами укусов собак
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
Футбол
Рейньер сделал ассист пяткой в дебютном матче за «Реал Б»
Новичок «Реала» полузащитник Рейньер дебютировал за «Реал Б» в матче третьего дивизиона чемпионата Испании с «Сан-Себастьян-де-лос-Рейес» (2:0). 18-летний бразилец сделал голевую передачу пяткой Альваро Фидальго, который открыл счет в игре.
Космос
Европейский манипулятор ERA отправят на Байконур в конце марта
Рука-манипулятор ERA (European Robotic Arm) будет отправлена на Байконур в конце марта вместе с многофункциональным лабораторным модулем "Наука".
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
Космос
Blue Origin открыла завод по производству двигателей для лунного модуля
Частная американская аэрокосмическая компания Blue Origin открыла новый завод по производству ракетных двигателей в городе Хантсвилл (США, штат Алабама).
Наука
Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик
Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.
Армия и оружие
SANA: система ПВО Сирии отражает атаки над Дамаском
Сирийская система противовоздушной обороны отражает вражеские атаки в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Происшествия
На Камчатке в ДТП со снегоходом погибла журналистка
Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла, катаясь на снегоходе, передает РИА Новости.
Политика
Зеленский пообещал наказать виновных в беспорядках в Новых Санжарах
Президент Украины Зеленский в обращении к населению по поводу беспорядков в Новых Санжарах пообещал найти и наказать организаторов и подстрекателей против размещения украинских и иностранных граждан на карантин в санаторий на Полтавщине.
Биатлон
Васильев: Елисеев может публично оскорбить тренера сборной России
Поведение биатлониста Матвея Елисеева вызывает вопросы, в присутствии людей он может оскорбить тренера сборной России, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.
Наука
Археологи заявили о возможном обнаружении могилы Нефертити
Ученые считают, что ряд скрытых камер у 3400-летней гробницы Тутанхамона в знаменитой египетской Долине Царей может оказаться местом последнего упокоения "загадочной" королевы Нефертити.
Происшествия
В Японии от коронавируса умер третий пассажир с Diamond Princess
Происшествия
Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана
Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Здоровье
На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая
Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Биатлон
Логинов отказался от участия в масс-старте на ЧМ по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.