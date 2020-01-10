с чего всё началось

Представители США не намерены даже обсуждать с Ираком возможность вывода войск. Соответствующее заявление прозвучало от американского Госдепартамента.

В США не собираются обсуждать с Ираком вывод войск

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