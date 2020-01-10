Политика
Rambler News ServiceСША не обсуждают вывод войск из Ирака
Ранее премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди потребовал от госсекретаря США Майка Помпео направить в Ирак делегацию для разработки механизма вывода американских войск из страны, сообщало агентство Associated Press со ссылкой на соответствующее заявление канцелярии иракского премьера.
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с чего всё началось
«На данный момент любая делегация, которая будет направлена в Ирак, будет занята обсуждением того, как подтвердить наше стратегическое партнёрство, — не обсуждением вывода войск, а того, как правильно и подходящим образом разместить наши силы на Ближнем Востоке», — указано в заявлении.RT на русском10:04
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Энергетика
Козак: цены на нефть для Белоруссии правительство РФ не регулирует
Заявление о непричастности правительства Российской Федерации к вопросам ценообразования нефтяных поставок в Белоруссию сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает 10 января ТАСС.
Политика
«Людоедские» консервы на Украине вызвали возмущение экс-депутата Рады
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко выразил своё возмущение появлением в стране консервов с провокационными названиями, разжигающими ненависть к жителям Донбасса, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Биатлон
Биатлонист Логинов не попал в эстафетный состав России в Оберхофе
Международный союз биатлонистов на официальном сайте опубликовал составы мужской и женской сборных России на эстафету, которая состоится в рамках четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.
Авто
Renault показал гибридные версии Captur и Clio
Новые Renault Clio и Captur появятся в виде гибридных версий E-Tech на автосалоне в Брюсселе, Бельгия.
Политика
Владимир Путин выступит c посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин выступит c посланием Федеральному Собранию 15 января. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
Армия и оружие
Иран назвал ракетные удары по базам США началом крупной операции
«Ракетные удары по одним из самых важных военных баз США стали началом крупной операции «Мученик Сулеймани», которая будет иметь продолжение во всем регионе», – сказал Хаджизаде, передает ТАСС со ссылкой на Fars News Agency.
Игры
Bethesda выпустит патч к классическим Doom и Doom 2
Компания Bethesda планирует выпустить патч к культовым геймам Doom и Doom 2. Благодаря этому появится возможность запускать игры с частотой до 60 кадров в секунду.
Общество
Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Шоу-бизнес
Сыгравший в «Терминаторе» Джона Коннора актер шокировал внешним видом
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Политика
Путин призвал решить проблемы с водоснабжением Крыма
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A51 получит новую версию с 5G модемом
Политика
В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
По последней информации в авиакатастрофе в Иране погибли 57 граждан Канады, заявил в субботу журналистам глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Футбол
«Марсель» в гостях обыграл «Ренн»
«Ренн» уступил «Марселю» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Франции.
Транспорт
С 18 января увеличится стоимость проезда по ЗСД
Цена проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД) увеличится с 18 января 2020 года.
Игры
В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Политика
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Культура
Шоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Теннис
Сборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP Cup
Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
Политика
В НАТО прокомментировали версию о попадании ракеты в «Боинг» в Иране
Представители Ирана опровергли информацию о том, что в районе крушения самолета были обнаружены обломки ракеты, назвав подобную версию «совсем иррациональной».