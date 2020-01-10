с чего всё началось

Ранее премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди потребовал от госсекретаря США Майка Помпео направить в Ирак делегацию для разработки механизма вывода американских войск из страны, сообщало агентство Associated Press со ссылкой на соответствующее заявление канцелярии иракского премьера.

США не обсуждают вывод войск из Ирака

Политика «Людоедские» консервы на Украине вызвали возмущение экс-депутата Рады Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко выразил своё возмущение появлением в стране консервов с провокационными названиями, разжигающими ненависть к жителям Донбасса, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Биатлон Биатлонист Логинов не попал в эстафетный состав России в Оберхофе Международный союз биатлонистов на официальном сайте опубликовал составы мужской и женской сборных России на эстафету, которая состоится в рамках четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

Политика Владимир Путин выступит c посланием Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин выступит c посланием Федеральному Собранию 15 января. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

Армия и оружие Иран назвал ракетные удары по базам США началом крупной операции «Ракетные удары по одним из самых важных военных баз США стали началом крупной операции «Мученик Сулеймани», которая будет иметь продолжение во всем регионе», – сказал Хаджизаде, передает ТАСС со ссылкой на Fars News Agency.