Политика

РосбалтРосбалтВ США не заметили эффекта от санкций против России

В Сенате США возникла диксуссия о том, чего государство может добиться санкциями. В частности, обсуждалась ситуация с ограничениями, под которые с 2014 года попала Россия за свою политику по Украине.
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Госдеп признал, что не достиг целей санкциями против РФ

ФАНвчера в 13:00

В Госдепе сообщили об отсутствии эффекта от санкций против России

РБКвчера в 14:37

Хейл: США не достигли главных целей санкциями против России

RT на русскомвчера в 12:23

В США заявили о малоэффективности антироссийских санкций

Газета.Ruвчера в 11:51

США признали неэффективность антироссийских санкций

Взгляд.рувчера в 11:37

Госдеп США: Санкции против России ещё не достигли главных целей

REGNUMвчера в 13:19

В Госдепе признали неэффективность антироссийских санкций

Известиявчера в 14:48
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Происшествия

Под Белгородом частично обрушилось здание из-за взрыва газа

Ведомости вчера в 13:26
Политика

Украинский эксперт объяснил опасность «Турецкого потока» для Киева

Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в эфире телеканала NewsOne заявил, что запуск газопровода "Турецкий поток" окажется для Киева более болезненным, чем запуск "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 18:36
Происшествия

В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей

Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:11
Происшествия

Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры

Житель Перми на улице открыл огонь по прохожим из ружья, погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:14
Хоккей

Гол и пас Кучерова помогли «Тампе Бэй» победить «Нэшвилл» в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 23:35
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02 декабря в 11:06
Политика

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости вчера в 19:15
Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС вчера в 16:04
Политика

На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Lenta.ru вчера в 16:17
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом под Воронежем

В Сети появилось видео с места ДТП под Воронежем, в котором пострадали 17 человек.
РИА Новости вчера в 08:48
Происшествия

В Иркутской области обрушился мост

Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
ТАСС вчера в 21:21
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 02 декабря в 10:03
Здоровье

Минздрав предупредил о противопоказаниях к прививкам

Иммунопрофилактика спасла человечество от многих эпидемий, тем не менее, для прививок существуют противопоказания.
Российская газета 02 декабря в 20:00
Авто

Родстер «Крым» проехал по России с одной поломкой

Создатели родстера «Крым» завершили второй этап испытаний автомобиля.
Motor 02 декабря в 06:40
Политика

Патрушев обсудил с мэром Шанхая сотрудничество России и Китая

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев встретился с мэром Шанхая Ин Юном.
Политика Сегодня вчера в 06:58
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru 02 декабря в 10:49
Авто

С 1 января для водителей в России введут новые штрафы

С Нового 2020 года в России начнут действовать несколько новых штрафов для автомобилистов.
Тема Воронеж вчера в 12:29
Биатлон

На этапе Кубка мира в Эстерсунде мужчины пробегут индивидуальную гонку

На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде сегодня, 4 декабря, состоится мужская индивидуальная гонка.
Нева Спорт вчера в 18:03
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 04:45
Шоу-бизнес

Актер Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах

Актер театра и кино Дмитрий Певцов записал видео, в котором в образе главы СССР Иосифа Сталина прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются «мракобесами».
РБК вчера в 21:30
Происшествия

Задержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург

Болельщик московского "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и передан сотрудникам полиции Санкт-Петербурга.
Российская газета вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Константин Меладзе подарил Вере Брежневой чемодан

«Муж знает, какие чемоданы мне нравятся», — поделилась Вера Брежнева во время передачи «Ты не поверишь!».
SM News вчера в 09:03
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК 02 декабря в 17:04
Футбол

Курский «Авангард» ввел потолок зарплат

Форвард курского "Авангарда" Роман Минаев покинул расположение команды.СМИ сообщают, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Soccer.ru 02 декабря в 10:19
Происшествия

Медведь-шатун загрыз пенсионера под Иркутском, забравшись к нему в дом

REGNUM вчера в 15:16
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости вчера в 20:18
Хоккей

Сборная России по хоккею назвала состав на Кубок «Первого канала»

Список игроков, которые выступят в составе национальной команды на Кубке «Первого канала», опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК вчера в 10:06
Экономика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
РИА Новости вчера в 08:00
Гаджеты

Флагманскую видеокарту AMD Radeon продают с большой скидкой

Ferra вчера в 10:56
Общество

Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
RT на русском вчера в 14:27
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