В Сенате США возникла диксуссия о том, чего государство может добиться санкциями. В частности, обсуждалась ситуация с ограничениями, под которые с 2014 года попала Россия за свою политику по Украине.

В США не заметили эффекта от санкций против России

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Политика Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.

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