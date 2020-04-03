с чего всё началось

Американские производители сланцевой нефти запустили агрессивную лоббистскую кампанию за введение новых санкций против России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times. По данным источников газеты, нефтяники обратились за помощью к бывшему министру энергетики Рику Перри.

Общество Минпромторг попросил регионы не ограничивать продажу алкоголя Министерство промышленности и торговли России рекомендует не менять установленный ранее режим продажи алкогольной продукции без крайней необходимости.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Политика Песков назвал беспрецедентной ситуацию в экономике Кремль ознакомлен даже с самыми пессимистичными прогнозами развития экономики России, обстановка не простая, но правительство ежечасно мониторит ситуацию.

Здоровье Описан сценарий распространения коронавируса в РФ Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, что эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Происшествия В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».

Авто Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако модель еще даже не получила ОТТС.

Здоровье Российский врач в Италии объяснил легкомыслием большое число жертв вируса Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, который вместе с группой российских специалистов работает в итальянском городе Бергамо, заявил в интервью телеканалу РБК, что тяжелая ситуация в Ломбардии объясняется в том числе итальянским легкомыслием.

Происшествия В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост Частичное обрушение моста через реку Суходол, открытого только для движения легкового транспорта, произошло в Шкотовском районе Приморья в пятницу, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.