Общество
REGNUMВ США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
Читать в источнике
Оценить683
с чего всё началось
Американские производители сланцевой нефти начали масштабную лоббистскую кампанию, в числе прочего пытаясь убедить Белый дом ввести новые санкции против России и Саудовской Аравии и вынудить их снизить добычу, пишет Financial Times.Коммерсантъ06:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Общество
В Подмосковье ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции
В Московской области вслед за столицей ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала до $34,48 за баррель
Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года выросла на 15,2% до 34,48 долларов.
Общество
Собянин рассказал о планах по введению пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей были планы ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась, передает РИА "Новости".
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Происшествия
В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Общество
Директор центра Пирогова рассказал о самочувствии главврача Коммунарки
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо.
Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
ЖКХ
Минстрой разработал меры по отмене пеней по квартплате
Предлагается, в частности, введение моратория на отключение коммунальных услуг в случае их неоплаты на период кризиса, а также отмена пеней за несвоевременную оплату ЖКУ.
Здоровье
Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии
Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
Армия и оружие
Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию
Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Происшествия
Уголовное дело в отношении пациентки с коронавирусом завели в Чувашии
Чебоксары, 3 апреля 2020, 16:35 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении второго пациента с выявленным заражением коронавирусом.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Общество
Ангела Меркель вышла из самоизоляции и приступила к работе
Канцлер ФРГ Ангела Меркель после двухнедельного карантина приняла решение выйти из карантина.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Происшествия
В Приморье под автомобилем обрушился мост
В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Религия
Патриарх совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой «Умиление»
Патриарх Кирилл объедет вокруг Москвы с чудотворной иконой.
Гаджеты
Представлен смартфон Redmi Note 9S MFF 2020 Limited Edition
Общество
Демба Ба обвинил французских учёных в расизме и предложил бунтовать
Ещё несколько футболистов выступили против предложения двух профессоров тестировать вакцину от коронавируса на представителях Африки.
Происшествия
Житель Уфы оштрафован на 15 тыс. руб. за перепарковку автомобиля
Судья судебного участка № 2 Ленинского района Уфы Анфиса Валиуллина 2 апреля вынесла первый штраф согласно новому КоАП, позволяющему штрафовать граждан за нарушение правил карантина на 15 – 40 тыс. руб. На 15 тыс. руб. оштрафован 33-летний Руслан Шарифуллин, который в ночь на 2 апреля около 1:30 вышел на улицу перепарковать машину своей знакомой.
Кино
Marvel сделала часть своих комиксов бесплатными до 4 мая
Американская компания Marvel открыла бесплатный доступ к части архива своих комиксов.
Происшествия
Минздрав опроверг информацию о заражённой коронавирусом женщине в Чите
Информация о заражённой коронавирусом женщине, лежащей в городской больнице №1 Читы, оказалась фейком.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.