Общество
РИА НовостиFT: американские нефтяники призвали ввести новые санкции против России
Американские производители сланцевой нефти запустили агрессивную лоббистскую кампанию за введение новых санкций против России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times. По данным источников газеты, нефтяники обратились за помощью к бывшему министру энергетики Рику Перри.
Читать в источнике
Оценить754
с чего всё началось
Американские производители сланцевой нефти начали масштабную лоббистскую кампанию, в числе прочего пытаясь убедить Белый дом ввести новые санкции против России и Саудовской Аравии и вынудить их снизить добычу, пишет Financial Times.Коммерсантъ06:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 10:59, Ашберн
Общество
Х5 и «Магнит» начнут продавать товары без наценки
Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» предложат покупателям продукты питания без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей, совместное сообщение компаний опубликовано на их официальных сайтах.
Общество
В Москве заработала система мониторинга зараженных
В Москве запущена система социального мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным коронавирусом, выбравших лечение на дому, передает "Интерфакс".
Общество
Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа
Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Общество
РСА поддерживает рекомендацию продавать полисы ОСАГО без техосмотра
Российский союз автостраховщиков поддерживает рекомендацию Банка России продавать полисы ОСАГО без диагностических карт на период ограничительных мер по коронавирусу.
Происшествия
В Москве двух генералов МВД обвинили в злоупотреблении полномочиями
Подозреваемые, по данным следствия, содействовали переводу главы «Оптима Девелопмент», бизнесмена Альберта Худояна, обвиненному в мошенничестве на $10 млн, из СИЗО под домашний арест.
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как убираться дома во время коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как убирать дома во время пандемии коронавируса.
Экономика
В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса
Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля
Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля включительно. Об этом он сообщил в ходе обращения к гражданам.
Шоу-бизнес
Бывший муж Татьяны Навки стал отцом в третий раз
Для 56-летнего Александра Жулина новорожденная девочка стала третьим ребенком.
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля
Сегодня, в пятницу, 3 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл заседание регионального оперативного штаба.
Общество
Табак предложили вернуть в список товаров первой необходимости
«Рекомендовать в соответствии с пунктом 2 распоряжения правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р включить в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости табачную продукцию и автозапчасти», — следует из документа за ее подписью.
Шоу-бизнес
Сын Кристины Орбакайте побрился налысо
К последней категории отнёс себя младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров.
Экономика
Набиуллина: один месяц карантина может стоить экономике 1,5-2% ВВП
"Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5-2% годового ВВП", - сказала глава ЦБ.
Общество
У преподавателя суворовского училища в Перми подозревают коронавирус
В Перми у преподавателя суворовского военного училища Минобороны РФ заподозрили коронавирус.
Общество
Билл Гейтс рассказал, как бороться с коронавирусом в США
Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал три необходимых меры, которые должны предпринять Штаты, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.
Общество
Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве
Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
Здоровье
ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски
Главная опасность приношении маски- ложное чувство безопасности при котором люди нередко перестают мыть руки и беречь себя.
Футбол
УЕФА считает неоправданным отказ от внутренних соревнований
Как сообщает пресс-служба телеканала Sky Sports, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) разослал письма всем 55 членам-ассоциациям, высказав свою позицию о досрочном завершении национальных чемпионатов из-за пандемии коронавируса.
Политика
Путин назначил Цыбульского врио главы Архангельской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения граждан при ЧС
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения граждан при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Политика
В США капитана зараженного коронавирусом авианосца сняли с должности
Бретт Крозье, капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт", борющегося со вспышкой коронавируса, был освобожден от командования после утечки в СМИ письма, в котором он просил руководство флота о помощи.
Происшествия
Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве
Общество
Три пациента с COVID-19 в Москве оштрафованы за нарушение карантина
Три пациента с легкой формой коронавирусной инфекции в Москве оштрафованы на 4 тыс. рублей из-за нарушения карантина.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
Что известно о последней жертве Covid-19 В реанимационном отделении Тернопольской областной больницы от коронавируса скончалась 57-летняя женщина — она стала второй жертвой эпидемии в области.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Шоу-бизнес
Инсайдер: Ирина Шейк уже познакомила Вито Шнабеля со своей мамой
На прошлой неделе нью-йоркские папарацци запечатлели Ирину Шейк в компании арт-дилера Вито Шнабеля.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.