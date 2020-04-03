с чего всё началось

Американские производители сланцевой нефти запустили агрессивную лоббистскую кампанию за введение новых санкций против России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times. По данным источников газеты, нефтяники обратились за помощью к бывшему министру энергетики Рику Перри.

Общество Х5 и «Магнит» начнут продавать товары без наценки Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» предложат покупателям продукты питания без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей, совместное сообщение компаний опубликовано на их официальных сайтах.

Общество В Москве заработала система мониторинга зараженных В Москве запущена система социального мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным коронавирусом, выбравших лечение на дому, передает "Интерфакс".

Общество РСА поддерживает рекомендацию продавать полисы ОСАГО без техосмотра Российский союз автостраховщиков поддерживает рекомендацию Банка России продавать полисы ОСАГО без диагностических карт на период ограничительных мер по коронавирусу.

Экономика В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.

Политика Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля включительно. Об этом он сообщил в ходе обращения к гражданам.

Общество Табак предложили вернуть в список товаров первой необходимости «Рекомендовать в соответствии с пунктом 2 распоряжения правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р включить в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости табачную продукцию и автозапчасти», — следует из документа за ее подписью.

Общество Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.

Футбол УЕФА считает неоправданным отказ от внутренних соревнований Как сообщает пресс-служба телеканала Sky Sports, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) разослал письма всем 55 членам-ассоциациям, высказав свою позицию о досрочном завершении национальных чемпионатов из-за пандемии коронавируса.

Общество Мишустин утвердил правила поведения граждан при ЧС Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения граждан при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Политика В США капитана зараженного коронавирусом авианосца сняли с должности Бретт Крозье, капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт", борющегося со вспышкой коронавируса, был освобожден от командования после утечки в СМИ письма, в котором он просил руководство флота о помощи.

Здоровье Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт Что известно о последней жертве Covid-19 В реанимационном отделении Тернопольской областной больницы от коронавируса скончалась 57-летняя женщина — она стала второй жертвой эпидемии в области.