Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

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