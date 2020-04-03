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REGNUMREGNUM
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
ГЛАС.RU
  • Вести.Ru0:44
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Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.В источнике
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В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

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