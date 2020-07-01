Энергетика
ПРАЙМЗапасы нефти в США за неделю снизились до 533,5 млн баррелей
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились за неделю на 0,2 миллиона баррелей, до 45,6 миллиона. Кроме того, запасы бензина в США выросли на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 256,5 миллиона баррелей.
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В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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Минтранс не подтвердил возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля
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ToDay News Ufa 13:46
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Lenta.ru 10:34
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В Москве завершился подсчет голосов, отданных на дистанционном электронном голосовании
В Москве завершился подсчет голосов, отданных на дистанционном электронном голосовании, которое проходило с 25 по 30 июня.
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«Кроличья Эбола». Новый смертельный вирус убил тысячи животных в США
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Правительство Украины одобрило законопроект, которым устанавливается ответственность за отказ носить маски.
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Политика
Помпео заявил о необходимости диалога с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео в среду, 1 июля, заявил, что решение о том, нужно ли приглашать Россию на саммит G7 («большой семерки») должен принять американский лидер Дональд Трамп.
Известия 11:12
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Политика
Памфилова заявила, что Мишустин «мог бы и надеть» маску на голосовании
Председатель Центризибиркома Элла Памфилова заявила, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин, переболевший коронавирусом, все же мог бы прийти на участок для голосования в защитной маске.
Мойка78 12:15
Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
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ИнфоСМИ 06:33
Футбол
Несколько клубов РПЛ претендуют на форварда из чемпионата Румынии
В текущем сезоне Дебелюх забил 10 голов в 24 матчах чемпионата Румынии. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.
Sport24.ru 13:12
Происшествия
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РБК вчера в 01:48
Политика
Памфилова объяснила публикацию предварительных результатов голосования
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила, что информация о предварительных результатах общенационального голосования по поправкам к конституции публикуется для того, чтобы избежать несуразицы и неправильной интерпретации.
Life.ru 12:25
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Evo-rus.com вчера в 12:08
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Cергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Столица С вчера в 03:02
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс вчера в 06:10
Происшествия
Американский истребитель F-16 разбился в Южной Каролине
Американский истребитель F-16CM Fighting Falcon потерпел крушение при выполнении тренировочного полета.
Российская газета 11:50
Автоспорт
В McLaren представили обновлённую раскраску
Команда McLaren представила финальную версию раскраски машины для сезона 2020 года.
F1news.ru 09:37
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
Общество
ЦИК обнародовал первые данные голосования по Конституции в Москве
После обработки 0,03% протоколов УИК в столице поправки в Конституцию поддержали 90,98% проголосовавших, соответствующие данные появились на экране в инфоцентре ЦИК России.
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