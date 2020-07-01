Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились за неделю на 0,2 миллиона баррелей, до 45,6 миллиона. Кроме того, запасы бензина в США выросли на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 256,5 миллиона баррелей.

Запасы нефти в США за неделю снизились до 533,5 млн баррелей

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