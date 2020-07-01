Энергетика
Газета.RuВ США нефтяные запасы снизились на 1,3% за неделю
В США коммерческие запасы нефти снизились за неделю на 7,2 миллиона баррелей, то есть на 1,3%, пишет минэнерго страны. Отмечается, что сейчас запасы составляют 533,5 миллиона баррелей. До этого показатель три недели подряд превышал исторический рекорд.
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Коммерческие запасы нефти в США достигли рекордного уровня — Минэнерго США
ИА Красная Весна29 июня в 14:05
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду следует ожидать россиянам в июле.
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Rambler News Service 07:12
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
Политика
ЦИК объяснил начало объявления результатов до окончания голосования
Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев объяснил, почему в этот раз ЦИК начал обнародовать результаты Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию до завершения голосования в целом по стране.
Московский Комсомолец 12:25
Футбол
УЕФА направит национальным федерациям €775,5 млн в ближайшие 4 года
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направит 55 национальным федерациям 775,5 миллионов евро в ближайшие четыре года.
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Коммерсантъ 11:51
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Памфилова заявила, что Мишустин «мог бы и надеть» маску на участке
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Pravda.Ru 07:51
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Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
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Коронавирус вызвал у мужчины мучительную четырехчасовую эрекцию
Мужчина из Франции во время лечения коронавирусной инфекции начал страдать от приапизма — длительной и болезненной эрекцией, не связанной с сексуальным возбуждением.
Lenta.ru 09:39
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Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?
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Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
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Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
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АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4
Отечественному внедорожнику Lada 4x4 в скором времени достанется новая модификация Black.
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Рекордные 75,7 млрд гривен составляет остаток средств на едином казначейском счете Украины, сообщает 1 июня пресс-служба государственной казначейской служба страны.
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Дочь Анастасии Заворотнюк показала, где живет больная мать
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram показала, где живет ее мать.
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Кабмин Украины одобрил введение штрафов за отказ носить маски
Правительство Украины одобрило законопроект, которым устанавливается ответственность за отказ носить маски.
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