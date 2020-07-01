Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ США нефтяные запасы снизились на 1,3% за неделю

В США коммерческие запасы нефти снизились за неделю на 7,2 миллиона баррелей, то есть на 1,3%, пишет минэнерго страны. Отмечается, что сейчас запасы составляют 533,5 миллиона баррелей. До этого показатель три недели подряд превышал исторический рекорд.
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Цены на нефть замедлили рост на данных о её добыче в США

ПРАЙМ11:03

В США нефтяные запасы снизились на 1,3% за неделю

Газета.Ru10:50

Добыча нефти в США стабилизировалась на уровне 11 млн баррелей в сутки

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Объем добычи нефти в США не изменился

Саминвестор10:54

США снизили запасы нефти на 1,3% за неделю

News.ru11:51

Нефть марки Brent продолжает расти в цене на фоне снижения запасов у США

ИА Красная Весна07:18

Цены на нефть растут в ожидании сокращения запасов в США

Profinance.ru04:03
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
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Режиссер Кристофер Нолан запрещает актерам сидеть на съемках

Pravda.Ru вчера в 08:14
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На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции

На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
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Шоу-бизнес

Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти

Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С 1 июля в России вступили в силу новые правила, частично ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
Новые автомобили 02:27
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Кино

Автор «Остаться в живых» хотел закончить сериал на на третьем сезоне

Канал ABC хотел знать дальнейшие планы авторов, пытаясь понять — что они будут делать, когда раскроют все представленные тайны.
Игромания.ру 12:11
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Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
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Политика

Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски

Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
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Киберспорт

На Xbox One пройдёт фестиваль игровых демоверсий

Microsoft анонсировала первый фестиваль игровых демоверсий для Xbox One — ранее подобное мероприятие проходило только в Steam.
Игромания.ру 13:03
Здоровье

Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака

Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал овощ, который защищает от рака.
7 новостей вчера в 10:31
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Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
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Футбол

«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» победил «Тамбов» в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 12:49
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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Политика

Памфилова назвала очень достойной явку на голосование по Конституции

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает явку на голосование по поправкам к Конституции очень достойной.
RT на русском 13:18
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Здоровье

Нижегородские медучреждения возобновляют оказание плановой медпомощи

Оказывающие специализированную помощь медицинские учреждения Нижегородской области переходят на плановый режим работы, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Время Н 10:30
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции

Коммерсантъ 11:51
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Шоу-бизнес

Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:52
Армия и оружие

ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России

Анкара не сможет продать Вашингтону российские С-400 без согласия Москвы, заявила РИА Новости во вторник официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.
РИА Новости вчера в 12:56
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Игры

Опубликован трейлер игры Crysis Remastered

Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
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Общество

Все избирательные участки закрылись в Котельниках

Все 13 избирательных участков в Котельниках закрылись в 20:00, серьезных нарушений во время выборов зафиксировано не было.
РИАМО 13:05
Энергетика

Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ.
РИА Новости 07:36
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Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

Женщина утверждает, что ее супруг случайно травмировал дочь. При этом мужчина сам позвонил ей и рассказал о случившемся.
РИА Новости 29 июня в 17:59
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Авто

Hyundai построит в России завод по производству двигателей

В Санкт-Петербурге началось строительство российского завода по производству двигателей компании Hyundai WIA.
Известия вчера в 07:13
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Армия и оружие

Яррик: Турция колонизирует Идлиб с помощью террористов

Комиссар Яррик в новой статье для Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что Анкара продолжает реализацию плана по превращению севера Сирии в свою колонию.
Политика Сегодня 13:24
Общество

В Екатеринбурге проголосовало 45% избирателей

За два часа до закрытия участков в регионе проголосовали 49,16% избирателей. В Екатеринбурге на тот момент явка составляла 42,32%.
Новый День 13:09
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Происшествия

Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии

Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
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Общество

Минпросвещения одобрило начало учебного года в школах 1 сентября

News-24.ru 02:24
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Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 13:16
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Технологии

Tencent открыла в США студию для работы над ААА-играми для PS5 и Xbox Series X

Китайский гигант Tencent продолжает расширяться: конгломерат объявил о формировании новой игровой студии в Лос-Анджелесе — она займётся созданием крупнобюджетных игр для консолей нового поколения.
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Пышногрудая Чехова в купальнике порассуждала о бесконечности Вселенной

Пятый канал вчера в 22:25
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Здоровье

Коронавирус в России : темпы роста больных упали до 1% в день

Новый рекорд За сутки количество больных ковидом увеличилось на 6693 человека. Это ровно на один процент больше, чем днем ранее.
Отдых в России вчера в 03:42
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