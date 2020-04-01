Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаВ США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства. Пойти на такой шаг ей пришлось из-за падения цен на энергоносители.
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В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Известия16:52

Обанкротилась первая крупная американская компания по добыче сланцевой нефти

Газета.Ru15:36

Американский производитель сланцевой нефти Whiting Petroleum подала на банкротство

Коммерсантъ13:21

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Комсомольская правда14:23

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

РБК14:16

В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти

ТАСС13:40

В США обанкротился один из крупнейших добытчиков сланцевой нефти

Московский Комсомолец15:19
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Слепаков написал песню про коронавирус

Более двух миллионов просмотров собрал клип Семена Слепакова на новую песню о коронавирусе меньше, чем за сутки.
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По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
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В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Два навигационных спутника Galileo запустят на российской ракете-носителе «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
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ВЭФ спрогнозировал снижение роста экономики России из-за цен на нефть

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Врачам инфекционной больницы в Новой Москве готовы платить до 450 тысяч рублей в месяц

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В Антарктиде был обнаружен доисторический тропический лес

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Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
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Экономика

Путин подписал закон о защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
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SARS-CoV-2 размножился в верхних дыхательных путях

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Как Джиган и Оксана Самойлова поделят детей и имущество

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