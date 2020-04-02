Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства. Пойти на такой шаг ей пришлось из-за падения цен на энергоносители.

Общество В Италии российским медикам сварили борщ В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.

Экономика Нерабочими днями в апреле будут все Нерабочими днями в апреле будут все Апрель 2020 года для всей экономики РФ будет нерабочим — президент Владимир Путин продлил режим, действовавший с 30 марта по 3 апреля, до конца месяца.

Политика США купили у России доставленное медицинское оборудование «В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.

Общество Власти Кубани могут продлить режим карантина Власти Краснодарского края рассматривают возможность продления режима карантина, который действует в регионе с вечера 31 марта, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Общество Мантуров назвал число закупленных у Китая медицинских масок Россия закупила у Китая 37 млн масок, планируется приобрести еще 55 млн, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в четверг, 2 апреля.

Происшествия В Чувашии ужесточат режим самоизоляции и введут пропуска Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Чувашии изолировали женщину с подтверждённым коронавирусом: она прописана в Нижневартовске, но работала в Москве, где и почувствовала ухудшение здоровья.

Общество Бургер Кинг пообещал кормить медиков бесплатно «Любой медработник получит в работающих навынос и в формате «автораздача» ресторанах Бургер Кинг (это 455 ресторанов) по желанию либо бургер с напитком, либо горячий кофе/чай бесплатно».

Происшествия В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общество Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".