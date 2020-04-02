Энергетика
Российская газетаВ США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства. Пойти на такой шаг ей пришлось из-за падения цен на энергоносители.
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Специализирующаяся на сланцевой нефти американская компания подала на банкротство
Московский Комсомолец00:18
Американский производитель сланцевой нефти Whiting Petroleum подала на банкротство
Коммерсантъвчера в 13:21
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 16:00, Ашберн
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