Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаВ США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства. Пойти на такой шаг ей пришлось из-за падения цен на энергоносители.
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В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

РБК14:16

Обанкротилась первая крупная американская компания по добыче сланцевой нефти

Газета.Ru15:36

В США обанкротился один из крупнейших добытчиков сланцевой нефти

Московский Комсомолец15:19

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Комсомольская правда14:23

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Известия16:52

В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти

ТАСС13:40

Американский производитель сланцевой нефти Whiting Petroleum подала на банкротство

Коммерсантъ13:21
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