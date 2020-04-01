Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства. Пойти на такой шаг ей пришлось из-за падения цен на энергоносители.

Общество Поезд из Уханя провезет через Россию в Европу маски Евразийский железнодорожный альянс сообщил, что первый поезд из Уханя после восстановления железнодорожных перевозок направится транзитом через территорию Казахстана, России и Белоруссии в Европу с грузом масок.

Общество МВД составило 1250 протоколов за нарушение карантина Полицейские по всей России составили протоколы на 1250 человек за нарушение режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Энергетика WSJ узнала о встрече Трампа с нефтяниками для поддержки отрасли Президент США Дональд Трамп встретится в Белом Доме с главами нефтяных компаний для того, чтобы обсудить меры по поддержке отрасли в связи с падением цен на топливо.

Здоровье В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.

Политика Украина поддержала санкции против Белоруссии Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Энергетика Экономист предрек США потерю статуса крупнейшего производителя нефти В ситуации с обвалом цен на нефть, испаряющимся спросом и резким снижением инвестиций США в этом году практически гарантированно потеряют место крупнейшего в мире производителя нефти, пишет CNBC со ссылкой на мнения экспертов в сфере энергетики.

Энергетика Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.

Армия и оружие В ОАК рассказали об истории создания названия истребителя Су-57 Разработчики из объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) рассказали, как появилось название истребителя 5-го поколения и почему оно имеет цифры 5 и 7. Как сообщает МедиаПоток, ОАК раскрыла секрет названия истребителя Су-57 в своем корпоративном журнале «Горизонт».

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Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

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