Энергетика
Российская газетаВ США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства. Пойти на такой шаг ей пришлось из-за падения цен на энергоносители.
Читать в источнике
Оценить269
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
Комментарии
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Кино
«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии
Авто
Появилась информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа
Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
Технологии
Анонс ремастера или первоапрельская шутка — разработчики обновили сайт Crysis
Компания Crytek обновила официальный сайт первой части Crysis.
Общество
Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России
Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Политика
Госдеп: Россия и США продолжат помогать друг другу в кризисные времена
США и Россия не раз предоставляли друг другу гуманитарную помощь в кризисные времена и будут поступать так в будущем, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус, говоря о полученном из РФ грузе для борьбы с COVID-19.
Здоровье
В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Общество
В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Происшествия
Врачи вылечили от коронавируса еще одну жительницу Приморья
Уточняется, что выздоровевшая пациентка проживает в Артеме. Она стала первой зараженной в Приморье.
Политика
Россия меняет дату окончания Второй мировой войны
Предлагается установить новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и исключить действующую памятную дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
Транспорт
Россиянам объяснили правила возврата стоимости авиабилетов
Минтранс России объяснил гражданам правила возврата стоимости авиабилетов, оформленных по невозвратным тарифам.
Общество
Российская таможня обложила налогом помощь в борьбе с коронавирусом
Собранный в Китае для Свердловской области гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом столкнулся с трудностями на российской таможне.
Происшествия
В Иркутской области инспектор ДПС бегом догнал машину нарушителя
На одном из участков дороги машинам пришлось сбросить скорость, тогда старший лейтенант полиции Евгений Аксенов выскочил из патрульного автомобиля и бегом догнал авто нарушителя.
Единоборства
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Экономика
Кудрин допускает падение ВВП России на 8% в 2020 году
Москва, 1 апреля 2020, 20:41 — REGNUM Глава Счётной палаты Алексей Кудрин не исключает падения ВВП России в 2020 году до 8% при наихудшем сценарии.
Кино
Сцена без рубашки в «Однажды в... Голливуде» была импровизацией Брэда Питта
Думаю, из всего, что я снял, эта сцена ближе всего к гомоэротике.
Общество
Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции
Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Общество
Трамп пообещал решить нефтяной вопрос с Россией и Саудовской Аравией
Дональд Трамп на брифинге в Белом доме рассказал, что поговорил с президентом России и наследным принцем Саудовской Аравии и отметил, что они соберутся все вместе и обсудят, что можно сделать в данной ситуации.
Экономика
Бизнес-омбудсмен оценил введенный карантин в Новосибирской области
Во всех отраслях наблюдается стагнация. Есть сферы, такие, как туризм и отельеры, которые в ранней поре пострадали от коронавируса.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Земфира выпустила новую песню «Крым».
Общество
Траты россиян на услуги ЖКХ в самоизоляции вырастут на 30%
По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%.
Армия и оружие
Многозарядный стреляющий нож спецназа КНР попал на фото
В Сети появились фотографии огнестрельного ножа - его используют разведчики и диверсанты Народно-освободительной армии Китая.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Общество
Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав
Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
Армия и оружие
Пушков предсказал новую волну русофобии на Западе
«Как только пандемия коронавируса пойдет на убыль, эта публика запустит новую волну русофобии на Западе», – добавил сенатор.