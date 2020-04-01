Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства. Пойти на такой шаг ей пришлось из-за падения цен на энергоносители.

Общество Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Авто Появилась информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».

Политика Госдеп: Россия и США продолжат помогать друг другу в кризисные времена США и Россия не раз предоставляли друг другу гуманитарную помощь в кризисные времена и будут поступать так в будущем, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус, говоря о полученном из РФ грузе для борьбы с COVID-19.

Здоровье В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.

Политика Россия меняет дату окончания Второй мировой войны Предлагается установить новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и исключить действующую памятную дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Происшествия В Иркутской области инспектор ДПС бегом догнал машину нарушителя На одном из участков дороги машинам пришлось сбросить скорость, тогда старший лейтенант полиции Евгений Аксенов выскочил из патрульного автомобиля и бегом догнал авто нарушителя.

Общество Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.

Общество Трамп пообещал решить нефтяной вопрос с Россией и Саудовской Аравией Дональд Трамп на брифинге в Белом доме рассказал, что поговорил с президентом России и наследным принцем Саудовской Аравии и отметил, что они соберутся все вместе и обсудят, что можно сделать в данной ситуации.

Общество Траты россиян на услуги ЖКХ в самоизоляции вырастут на 30% По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%.

Общество Названы ключевые симптомы коронавируса Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.