Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаВ США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства. Пойти на такой шаг ей пришлось из-за падения цен на энергоносители.
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В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

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