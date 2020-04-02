Энергетика
ИзвестияВ США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
Американская компания Whiting Petroleum, занимающаяся добычей сланцевой нефти, начала 1 апреля процедуру банкротства, пишет The Wall Street Journal. Таким образом, из-за падения цен на нефть обанкротилась первая крупная компания по добыче сланца в США.
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Специализирующаяся на сланцевой нефти американская компания подала на банкротство
Московский Комсомолецвчера в 00:18
В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
Комсомольская правда01 апреля в 14:23
Американский производитель сланцевой нефти Whiting Petroleum подала на банкротство
Коммерсантъ01 апреля в 13:21
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:47, Ашберн
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