Энергетика

ИзвестияИзвестияВ США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, занимающаяся добычей сланцевой нефти, начала 1 апреля процедуру банкротства, пишет The Wall Street Journal. Таким образом, из-за падения цен на нефть обанкротилась первая крупная компания по добыче сланца в США.
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Экономисты предрекли крах американским производителям сланцевой нефти

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Газета.Ruвчера в 03:21

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Комсомольская правда01 апреля в 14:23

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РБКвчера в 08:00

Американский производитель сланцевой нефти Whiting Petroleum подала на банкротство

Коммерсантъ01 апреля в 13:21
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