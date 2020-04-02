Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаВ США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства. Пойти на такой шаг ей пришлось из-за падения цен на энергоносители.
Читать в источнике
Комментировать647

Подробнее о событии

Экономисты предрекли крах американским производителям сланцевой нефти

News.ruвчера в 08:48

$34 млн капитализации и $2 млрд долга. Нефтяники США начали банкротиться

РБКвчера в 08:00

Американский производитель сланцевой нефти Whiting Petroleum подала на банкротство

Коммерсантъ01 апреля в 13:21

Специализирующаяся на сланцевой нефти американская компания подала на банкротство

Московский Комсомолецвчера в 00:18

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Комсомольская правда01 апреля в 14:23

В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти

ТАСС01 апреля в 13:40

В США обанкротился крупный добытчик сланцевой нефти

Газета.Ruвчера в 03:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 06:17, Ашберн

Комментарии

Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

Режим нерабочих дней в России может быть сокращен, когда угроза распространения коронавируса будет сведена к минимуму, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:02
Общество

Легендарный дизайнер Серджио Росси умер от коронавируса

Экспресс газета 06:10
Политика

Путин продлил нерабочий период на весь апрель

Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
РИА Новости вчера в 20:18
Происшествия

В Курской области подтвержден случай коронавируса

По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице.
Kurskcity.ru 03:38
Общество

Водителей Москвы начнут останавливать и спрашивать о цели поездки

В Москве сотрудники правоохранительных органов могут останавливать водителей автомобилей и спрашивать их о цели поездки.
Газета.Ru 02:01
Общество

В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах

В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах.
Российская газета 03:33
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Транспорт

РЖД отменяют поезда из-за падения спроса

Из-за пандемии коронавируса РЖД с 7 апреля сокращают периодичность курсирования 37 поездов и отменяют 53 поезда.
Вести.Ru 03:59
Экономика

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса.
РБК вчера в 09:00
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM 02:45
Футбол

Бийол заявил, что недоволен своим положением в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился мнением о своём нынешнем положении в команде.
Чемпионат 04:10
Политика

США надеются на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия скоро достигнут соглашения по объемам добычи нефти.
Коммерсантъ вчера в 20:49
Происшествия

СК попросил арестовать подозреваемых в коррупции генералов МВД

В Басманный суд Москвы поступили ходатайства следствия о заключении под стражу заместителей главы Следственного департамента (СД) МВД, генералов Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также следователя Александра Брянцева, которые были задержаны по делу о коррупции.
Международный антикоррупционный портал 04:29
Общество

КамАЗ возобновит производство грузовиков 6 апреля

В компании считают, что функционирование КамАЗа обеспечит транспортную безопасность страны, а также стабилизирует социальную обстановку и не допустит повышения уровня криминогенности в регионе.
Говорит Москва 05:56
Происшествия

В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Общество

На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:33
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО

ФСБ России предотвратила теракты, готовившиеся в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
ТАСС 05:30
Общество

В Татарстане подтвердили шесть новых случаев заболевания коронавирусом

В России за прошедшие стуки обнаружили 601 случай заболевания COVID-19, число выздоровевших составило 46, 4 пациента с коронавирусом умерли.
Татарстан-24 05:15
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Здоровье

ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту

Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
РИА Новости вчера в 21:48
Экономика

Путин рекомендовал ЦБ проанализировать расходы заемщиков по ипотеке

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «Дом.РФ» расходы заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», ― цитирует поручение «РИА Новости».
Известия 03:07
Общество

4 процента зараженных коронавирусом в Москве за сутки оказались детьми

За сутки коронавирус в Москве был подтвержден у 17 детей, 199 совершеннолетних людей в возрасте до 45 лет, 159 человек в возрасте от 46 до 65 лет и 73 человек старше 65 лет.
Московский Комсомолец 03:59
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке назвал опасные осложнения коронавируса

Наша версия 06:00
Общество

Еще 10 больных коронавирусом обнаружено в Ленобласти

Вчера было подтверждено 11 случаев. В пятницу, 3 апреля, подтвердилось 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Piter.tv 04:42
Политика

ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов

ЦИК отложил проведение выборов и референдумов, назначенных на период с 5 апреля по 21 июня этого года в ряде регионов, следует из постановления, принятого на заседании Центризбиркома в пятницу.
РИА Новости 05:58
Общество

Стал известен возраст новых 11 заболевших коронавирусом в Пензе

В Пензенской области из-за коронавируса наблюдаются почти 4,5 тысячи человек. Все о коронавирусе в Пензе читайте здесь.
Пенза-взгляд 04:04
Общество

ВТБ сообщил о мошенничестве со справками о заражении COVID-19

ВТБ сообщил о новом виде мошенничества — с кредитными каникулами, которые вводятся для пострадавших от коронавируса.
РБК 05:50
Авто

В России снова подорожали автомобили Toyota

Компактная модель CH-R подорожала на 37 тысяч и теперь стоит 1 865 000 рублей, а крупный Highlander теперь оценивается в 3 577 000 рублей (+ 76 тысяч).
Вести.Ru 05:12
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Происшествия

В Рыбинске сдан первый положительный тест на коронавирус

Рыбинск, Ярославская область, 3 апреля 2020, 11:29 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области сдан первый положительный анализ на коронавирус.
REGNUM 04:29
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное