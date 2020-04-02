Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства. Пойти на такой шаг ей пришлось из-за падения цен на энергоносители.

Политика В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней Режим нерабочих дней в России может быть сокращен, когда угроза распространения коронавируса будет сведена к минимуму, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Путин продлил нерабочий период на весь апрель Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.

Происшествия В Курской области подтвержден случай коронавируса По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице.

Транспорт РЖД отменяют поезда из-за падения спроса Из-за пандемии коронавируса РЖД с 7 апреля сокращают периодичность курсирования 37 поездов и отменяют 53 поезда.

Экономика Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.

Происшествия СК попросил арестовать подозреваемых в коррупции генералов МВД В Басманный суд Москвы поступили ходатайства следствия о заключении под стражу заместителей главы Следственного департамента (СД) МВД, генералов Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также следователя Александра Брянцева, которые были задержаны по делу о коррупции.

Общество КамАЗ возобновит производство грузовиков 6 апреля В компании считают, что функционирование КамАЗа обеспечит транспортную безопасность страны, а также стабилизирует социальную обстановку и не допустит повышения уровня криминогенности в регионе.

Происшествия В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».

Общество В Татарстане подтвердили шесть новых случаев заболевания коронавирусом В России за прошедшие стуки обнаружили 601 случай заболевания COVID-19, число выздоровевших составило 46, 4 пациента с коронавирусом умерли.

Экономика Путин рекомендовал ЦБ проанализировать расходы заемщиков по ипотеке «Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «Дом.РФ» расходы заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», ― цитирует поручение «РИА Новости».

Общество 4 процента зараженных коронавирусом в Москве за сутки оказались детьми За сутки коронавирус в Москве был подтвержден у 17 детей, 199 совершеннолетних людей в возрасте до 45 лет, 159 человек в возрасте от 46 до 65 лет и 73 человек старше 65 лет.

Политика ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов ЦИК отложил проведение выборов и референдумов, назначенных на период с 5 апреля по 21 июня этого года в ряде регионов, следует из постановления, принятого на заседании Центризбиркома в пятницу.