Энергетика
Российская газетаВ США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства. Пойти на такой шаг ей пришлось из-за падения цен на энергоносители.
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Американский производитель сланцевой нефти Whiting Petroleum подала на банкротство
Коммерсантъ01 апреля в 13:21
Специализирующаяся на сланцевой нефти американская компания подала на банкротство
Московский Комсомолецвчера в 00:18
В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
Комсомольская правда01 апреля в 14:23
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 06:17, Ашберн
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