Энергетика

РБКРБКВ США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Сказалось и то, что конкуренты на рынке сланцевой нефти более активно работали в Техасе, где затраты на разработку были ниже Пандемия, которая сопровождалась резким падением цен на нефть, ускорила долговую нагрузку Whiting и привела к ее банкротству.
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Экономисты предрекли крах американским производителям сланцевой нефти

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В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти

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Газета.Ru03:21

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Коммерсантъвчера в 13:21
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