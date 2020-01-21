Энергетика
РБКВ США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
Сказалось и то, что конкуренты на рынке сланцевой нефти более активно работали в Техасе, где затраты на разработку были ниже Пандемия, которая сопровождалась резким падением цен на нефть, ускорила долговую нагрузку Whiting и привела к ее банкротству.
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Специализирующаяся на сланцевой нефти американская компания подала на банкротство
Московский Комсомолец00:18
Американский производитель сланцевой нефти Whiting Petroleum подала на банкротство
Коммерсантъвчера в 13:21
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