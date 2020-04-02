Энергетика
Газета.RuВ США обанкротился крупный добытчик сланцевой нефти
В среду суд Южного округа штата Техас принял заявление о начале процедуры банкротства от компании Whiting Petroleum. Основной причиной такого решения, по заявлению совета директоров, стало снижение мировых цен на нефть и спад потребления из-за COVID-19.
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Специализирующаяся на сланцевой нефти американская компания подала на банкротство
Московский Комсомолец00:18
Американский производитель сланцевой нефти Whiting Petroleum подала на банкротство
Коммерсантъвчера в 13:21
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