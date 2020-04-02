Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ США обанкротился крупный добытчик сланцевой нефти

В среду суд Южного округа штата Техас принял заявление о начале процедуры банкротства от компании Whiting Petroleum. Основной причиной такого решения, по заявлению совета директоров, стало снижение мировых цен на нефть и спад потребления из-за COVID-19.
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В США обанкротился крупный добытчик сланцевой нефти

Газета.Ru03:21

Специализирующаяся на сланцевой нефти американская компания подала на банкротство

Московский Комсомолец00:18

Американский производитель сланцевой нефти Whiting Petroleum подала на банкротство

Коммерсантъвчера в 13:21

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Комсомольская правдавчера в 14:23

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

РБКвчера в 14:16

В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти

ТАССвчера в 13:40

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Известиявчера в 16:52
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Комментарии

Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Из-за ситуации с коронавирусом власти РФ рассматривают разные сценарии проведения парада Победы.
Газета.Ru 02:29
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Subaru приостановила производство в Японии

Движок вчера в 05:59
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Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

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Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 29 регионах России

В 29 российских регионах за сутки выявили 771 случай заражения коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:36
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Владимир Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим ЧС

Сегодня Путин заявил об осложнении ситуации с коронавирусом в России.
Говорит Москва вчера в 12:23
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс вчера в 18:09
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости вчера в 00:06
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«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
РИА Новости 01:38
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Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией

РИА Новости 01:05
Политика

Госдеп оценил гумпомощь из России

В Госдепартаменте прокомментировали доставленную в США гуманитарную помощь от России для борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:58
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Кабмин РФ выделил 5,2 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи

Газета.Ru 01:49
Общество

Росстат предложил перенести перепись населения на 2021 год

Росстат предложил перенести на 2021 год всероссийскую перепись населения, основной этап которой запланирован на октябрь текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.
РБК 02:10
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Из Коммунарки за сутки выписали более 30 пациентов

РИА Новости 02:30
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Общество

Утверждены правила оформления больничных для пожилых на карантине

Российское правительство утвердило порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине.
RT на русском 02:01
Здоровье

На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ

На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.
Кубань 24 01:12
Культура

Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Lenta.ru 00:48
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 5 тысяч

Накануне сообщалось о 4476 умерших. Общее число зараженных коронавирусом в США выросло до 215 417 человек.
BFM.ru 00:16
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя с Тони Фергюсоном

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 18:24
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала почти на 10%

Москва, 2 апреля 2020, 09:52 — REGNUM На торгах на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года идёт вверх.
REGNUM 02:52
Здоровье

В России у переболевших коронавирусом нашли стойкий иммунитет

По данным военных медиков, «продолжительный и напряженный» иммунитет появляется у пациентов, которые перенесли вирус с отчетливой клинической картиной и были здоровы до заражения им. Специалисты заявили, что наличие стойкого иммунитета у этих людей позволяет использовать плазму их крови для специфической иммунотерапии больных.
Рамблер 02:04
Общество

Часть прилетевших из Таиланда в Приморье самовольно покинули аэропорт

Двенадцать пассажиров рейса из Таиланда, прибывших ночью четверга во Владивосток, самовольно покинули аэропорт, чтобы не отправляться на изоляцию, четверо уже найдены, сообщает правительство Приморского края.
РИА Новости 00:06
Общество

Правила техосмотра автомобилей в России изменили

Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
РИА Оренбуржье вчера в 01:11
Здоровье

Глава областного минздрава объявила «новый этап» эпидемии коронавируса в Саратове

Сегодня, 1 апреля, в Саратовской области начался новый этап развития распространения коронавирусной инфекции.
FreeNews-Volga вчера в 12:47
Общество

В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом в 29 регионах страны.
Lenta.ru 03:31
Транспорт

В Москве отменены «пасхальные» автобусные маршруты

В Москве и Подмосковье отменяются специальные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов на весенние религиозные праздники.
Вести.Ru 03:10
Происшествия

Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести

Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Российская газета 01:48
Шоу-бизнес

Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке

ТК Звезда 31 марта в 19:02
Экономика

«Дуэль с русским медведем». Назван проигравший в нефтяной войне

Наследный принц Саудовской Аравии вовлек королевство в самоубийственную дуэль с русским медведем, в которой главные потери понесут подданные монархии, пишет журналист издания Al Araby о последствиях срыва соглашения ОПЕК+ в марте.
РИА Новости вчера в 09:08
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