Энергетика
РБКВ США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить177
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 16:36, Ашберн
Комментарии
Политика
Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке
Борт ВКС России с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпредство России при ООН.
Общество
В Крыму вводится карантин со второго апреля
В связи с распространением коронавирусной инфекции крымские власти приняли решение со второго апреля ввести на территории полуострова карантин.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Энергетика
TDS: сокращение резервов сделает Россию сговорчивее
Министерство финансов России недавно заявило о готовности страны к длительному периоду низких цен, однако рыночные условия продолжают ухудшаться, а резкое сокращение резервов России на прошлой неделе дает повод думать, что она может оказаться сговорчивее, чем предполагалось ранее.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
Общество
Названо количество нарушителей режима изоляции в России
В пресс-службе МВД России назвали количество нарушителей режима изоляции среди россиян.
Музыка
Земфира представила песню «Крым» для нового альбома
Премьера песни "Крым" состоялась 1 апреля на канале YouTube и стала уже четвертой для диска, над которым Земфира работает с осени 2018 года.
Общество
В Татарстане ввели систему пропусков по СМС на время самоизоляции
Жители республики Татарстан получили возможность выходить из дома во время режима самоизоляции по специальным пропускам.
Единоборства
Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном
Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Политика
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала, за что в неё влюбился Гарик Харламов
Отношения Харламова и Асмус завязались, когда Кристина уже была звездой популярного сериала «Интерны».
Общество
Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала о втором ребенке от Преснякова
Примечательно, что Наталье часто приписывают вторую беременность, но сама она опровергает, что ждет ребенка.
Наука
В Антарктиде был обнаружен доисторический тропический лес
Международная команда ученых обнаружила в керне, который был добыт с морского дна в 900 километрах от Южного полюса, следы тропического леса мелового периода.
Здоровье
Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Общество
Число зараженных коронавирусной инфекцией в Подмосковье достигло 177
Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье выросло со 134 до 177.
Здоровье
Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса
Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Здоровье
На Украине решили ужесточить карантинные меры
Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Экономика
РБК: большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Большинство россиян не имеют накоплений на случай кризиса, сообщает РБК со ссылкой на исследование, выполненное научно-техническим центром "Перспектива".
Политика
Путин разрешил ФСО использовать боевую технику
Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Авто
Новый Nissan X-Trail показали на патентных изображениях
Схематичные изображения экстерьера и интерьера кроссовера четвертого поколения появились в базе Национального института промышленной собственности Бразилии.
Фигурное катание
Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат
После Олимпийских игр в Пхёнчхане Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Общество
В Москве создано приложение для контроля за соблюдением карантина
Приложение, которое будет контролировать режим карантина, начали тестировать в столице.
Экономика
Путин подписал закон о публикации ЦБ запрета банкам на прием вкладов
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий ЦБ информировать на своем сайте о запретах банкам привлекать вклады физлиц и открывать им счета.
Политика
Американцы втридорога перекупили у китайцев маски для Франции
В Китае прямо перед погрузкой в самолет американцы перекупили крупный заказ масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых во Франции, рассказал президент совета французского региона Прованс — Альпы— Лазурный берег Рено Мюзелье.
Происшествия
В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины
Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.