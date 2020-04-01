Энергетика

РБКРБКВ США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
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Обанкротилась первая крупная американская компания по добыче сланцевой нефти

Газета.Ru15:36

В США обанкротился один из крупнейших добытчиков сланцевой нефти

Московский Комсомолец15:19

Американский производитель сланцевой нефти Whiting Petroleum подала на банкротство

Коммерсантъ13:21

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Комсомольская правда14:23

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

РБК14:16

В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти

ТАСС13:40

Первая крупная компания по добыче сланцевой нефти обанкротилась в США

News.ru15:15
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