Американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила в среду о начале процедуры банкротства.

В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти

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