Энергетика
ТАССВ США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти
Американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила в среду о начале процедуры банкротства.
Читать в источнике
Оценить592
Подробнее о событии
Показать все источники
Специализирующаяся на сланцевой нефти американская компания подала на банкротство
Московский Комсомолец00:18
Американский производитель сланцевой нефти Whiting Petroleum подала на банкротство
Коммерсантъвчера в 13:21
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин назначил главу НАО врио губернатора Архангельской области
Президент России Владимир Путин назначил главу Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского врио губернатора Архангельской области.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики провели первые доклинические испытания классической вакцины от коронавируса нового типа.
Политика
Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов
Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
Политика
МИД оценил отказ Киева от договоренностей по консультативному совету
На официальном сайте МИД РФ появился комментарий относительно отказа украинской стороны от договоренностей по консультативному совету.
Общество
Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
Во введении пропускного режима в Москве пока нет необходимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Происшествия
В Чувашии ужесточат режим самоизоляции и введут пропуска
Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Чувашии изолировали женщину с подтверждённым коронавирусом: она прописана в Нижневартовске, но работала в Москве, где и почувствовала ухудшение здоровья.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Шоу-бизнес
Дочка Леры Кудрявцевой поразила аристократическими манерами
«Самостоятельно кушает, какая умничка», «До чего важная, аристократические манеры!» - хвалят девочку пользователи.
Космос
«Хаббл» помог найти черную дыру средней массы
Черная дыра средней массы (Intermediate-mass black hole, IMBH) – это черная дыра, которая значительно тяжелее черной дыры звездной массы (от 10 до нескольких десятков масс Солнца), образующаяся из-за коллапса массивной звезды, но гораздо легче сверхмассивной черной дыры (от миллиона до сотен миллионов масс Солнца), которая обычно находится в центре больших галактик.
Политика
Рейтинг партии Зеленского упал на треть
Рейтинг партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» с февраля упал на треть, свидетельствуют результаты опроса центра «Социс».
Общество
В России могут продлить нерабочую неделю
Накануне, 1 апреля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова призвали продлить в стране нерабочую неделю и режим самоизоляции.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В подъезде Брянска вывесили объявление о заражённых COVID-19 соседях
Брянск, 2 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Объявление-предупреждение о заражённых коронавирусом соседях появилось в одном из подъездов многоэтажного дома в Брянске.
Происшествия
На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус
Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
Армия и оружие
В НАТО заявили о готовности защищать союзников в период коронавируса
«Основная ответственность альянса заключается в том, чтобы гарантировать, что этот кризис в области здравоохранения не превратился в кризис безопасности, что никто не сможет воспользоваться этой ситуацией, чтобы подорвать нашу безопасность», – передает ТАСС слова Столтенберга.
Общество
В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
Экономика
X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Космос
Орбиту МКС скорректируют на 900 метров
Двигатели грузового корабля «Прогресс-13» помогут скорректировать орбиту Международной космической станции (МКС).
Общество
Путин пообещал сохранить зарплату всем, кто находится в самоизоляции
Сегодня Владимир Путин вновь обратился к народу в связи с распространением коронавирусной инфекции в России.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции
Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Общество
В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Футбол
Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Энергетика
«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию
«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
Хоккей
«Адмирал» вернется в КХЛ через год
"Адмирал" сообщил КХЛ о приостановке членства в лиге. Клуб не будет ликвидирован и планирует принять участие в сезоне 2021/22.
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала более чем на 10%
Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 9.23 мск выросла на 10,26% – до $27,57, свидетельствуют данные торгов.