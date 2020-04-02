Энергетика

ТАССТАССВ США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила в среду о начале процедуры банкротства.
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Экономисты предрекли крах американским производителям сланцевой нефти

News.ru08:48

$34 млн капитализации и $2 млрд долга. Нефтяники США начали банкротиться

РБК08:00

Специализирующаяся на сланцевой нефти американская компания подала на банкротство

Московский Комсомолец00:18

В США обанкротился крупный добытчик сланцевой нефти

Газета.Ru03:21

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Комсомольская правдавчера в 14:23

В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти

ТАССвчера в 13:40

Американский производитель сланцевой нефти Whiting Petroleum подала на банкротство

Коммерсантъвчера в 13:21
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Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики провели первые доклинические испытания классической вакцины от коронавируса нового типа.
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На официальном сайте МИД РФ появился комментарий относительно отказа украинской стороны от договоренностей по консультативному совету.
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Черная дыра средней массы (Intermediate-mass black hole, IMBH) – это черная дыра, которая значительно тяжелее черной дыры звездной массы (от 10 до нескольких десятков масс Солнца), образующаяся из-за коллапса массивной звезды, но гораздо легче сверхмассивной черной дыры (от миллиона до сотен миллионов масс Солнца), которая обычно находится в центре больших галактик.
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Рейтинг партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» с февраля упал на треть, свидетельствуют результаты опроса центра «Социс».
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Накануне, 1 апреля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова призвали продлить в стране нерабочую неделю и режим самоизоляции.
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В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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В подъезде Брянска вывесили объявление о заражённых COVID-19 соседях

Брянск, 2 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Объявление-предупреждение о заражённых коронавирусом соседях появилось в одном из подъездов многоэтажного дома в Брянске.
REGNUM 06:22
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На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус

Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
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Кремль опроверг слова Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии

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В НАТО заявили о готовности защищать союзников в период коронавируса

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В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией

Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
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X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

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Орбиту МКС скорректируют на 900 метров

Двигатели грузового корабля «Прогресс-13» помогут скорректировать орбиту Международной космической станции (МКС).
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Общество

Путин пообещал сохранить зарплату всем, кто находится в самоизоляции

Сегодня Владимир Путин вновь обратился к народу в связи с распространением коронавирусной инфекции в России.
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Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции

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РБК вчера в 11:28
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В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
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Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес

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Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

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Нефть марки Brent подорожала более чем на 10%

Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 9.23 мск выросла на 10,26% – до $27,57, свидетельствуют данные торгов.
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