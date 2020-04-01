Энергетика
РБКВ США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить228
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 18:10, Ашберн
Комментарии
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Семь регионов России ограничили движение по своей территории
Власти Астраханской области с 30 марта ограничили въезд на территорию региона, пересекать границу субъекта РФ разрешено только гражданам, проживающим в области и грузовому транспорту.
Общество
В МВД рассказали, как россияне соблюдают режим самоизоляции
Заместитель начальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД РФ Станислав Наумов сказал, что россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции.
Здоровье
Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передаётся половым путём.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Политика
Путин разрешил ФСО использовать боевую технику
Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Происшествия
Мужчина в Петербурге заразил коронавирусом жену и ребенка
Житель Санкт-Петербурга после возвращения из Германии пренебрег рекомендациями о самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией жену и своего двухлетнего ребенка.
Транспорт
Минтранс разъяснил права пассажиров на возврат стоимости авиабилетов
Минтранс заявил, что пассажир имеет право требовать возврата уплаченных за билет денег, если его отказ от перелета был вынужденным.
Наука
Старение людей и обезьян запускает один и тот же гормон стресса
Общество
Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушение карантина
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в законодательство, согласно которым за нарушение режима карантина вводится уголовная ответственность в виде штрафов до 2 миллионов рублей и лишения свободы на срок до семи лет, сообщается на сайте ГД.
Общество
Британская медсестра рассказала о муках пациентов с коронавирусом
В интервью Daily Mail медсестра Люси Хатчингс из госпиталя Саутгемптона сообщила, что страдания пациентов с COVID-19 и стремительно растущее число новых больных заставляют многих врачей усомниться в том, что пандемия завершится в ближайшее время.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Армия и оружие
Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца
В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Жена экс-игрока «Милана»: секс с мужем уничтожил мои колени
Здоровье
Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса
Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Общество
В «Почте России» рассказали о работе отделений Псковской области
О работе отделений Псковской области рассказали в «Почте России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области.
Происшествия
Очевидцев нападения на Лубянке уволили из органов
В ходе нападения, которое житель подмосковного Подольска Евгений Манюров совершил у здания ФСБ на Лубянке, были убиты два сотрудника спецслужбы, а еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
Здоровье
В Мали зафиксирован первый летальный случай от COVID-19
Первый смертельный случай от COVID-19 зафиксирован в Мали, 29 марта сообщает официальный сайт правительства западноафриканской страны.
Общество
В России упростили правила техосмотра автомобилей
Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Общество
Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет без симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что чуть больше 20% заразившихся коронавирусом россиян болеют без симптомов, пишет РИА "Новости".
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Армия и оружие
В «Туполеве» рассказали о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ
В «Туполеве» сообщили о завершении работы над созданием бомбардировщика модели Ту-95МСМ.
Общество
В Москве от коронавируса умерли уже 19 человек
Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки от коронавируса умерло еще три человека.
Армия и оружие
Северный флот получит пять субмарин «Ясень»
Военно-морской флот получит семь субмарин, пять из которых пойдут на Северный флот.
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о домогательствах директора балета
Российская танцовщица Анастасия Волочкова в своей книге «Плата за успех» вспомнила, как ее домогался директор балета Махар Вазиев.
Политика
Россия окажет гуманитарную помощь США
Россия предложила медицинскую технику и средства защиты. Американский лидер с признательностью принял эту помощь, сказал Песков.
Наука
Дефицит тестостерона помешал лейкоцитам справиться с меланомой
Американские ученые в результате экспериментов на мышах, склонных к развитию меланомы, обнаружили, что стерилизация самок не оказывает влияния на рост опухолей, а вот кастрация самцов повышает количество опухолевых очагов в несколько раз.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный вернулся к семье
Популярный актер Павел Прилучный вернулся к семье и снова живет в одном доме с Агатой Муцениеце.