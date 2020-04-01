Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

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