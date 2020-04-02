Энергетика

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Американская компания Whiting Petroleum, занимающаяся добычей сланцевой нефти, начала 1 апреля процедуру банкротства, пишет The Wall Street Journal. Таким образом, из-за падения цен на нефть обанкротилась первая крупная компания по добыче сланца в США.
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Коммерсантъ01 апреля в 13:21
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