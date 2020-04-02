Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыВ США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Как передает Bloomberg компания Whiting Petroleum не смогла на этой неделе выплатить долг в $262 млн. Ее общая задолженность превысила 2 млрд.
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Экономисты предрекли крах американским производителям сланцевой нефти

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В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти

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В США обанкротился крупный добытчик сланцевой нефти

Газета.Ruвчера в 03:21

Специализирующаяся на сланцевой нефти американская компания подала на банкротство

Московский Комсомолецвчера в 00:18

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Комсомольская правда01 апреля в 14:23

$34 млн капитализации и $2 млрд долга. Нефтяники США начали банкротиться

РБКвчера в 08:00

Американский производитель сланцевой нефти Whiting Petroleum подала на банкротство

Коммерсантъ01 апреля в 13:21
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Комментарии

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Президент США Дональд Трамп заявил, что во время обсуждения с Россией и Саудовской Аравией цен на нефть он не обещал пойти на уступки в виде сокращения добычи.
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В Сети рассказали о забытом универсале Lada «Марина»

В Сети решили напомнить о забытом универсале Lada «Марина», выпущенном в 2003 году.
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Американских военных усилят искусственным интеллектом

Правительственная комиссия нашла способ сохранить военное преимущество США в XXI веке Американская экспертная комиссия по искусственному интеллекту (ИИ) выпустила первый набор рекомендаций правительству, целью которых называется «победа США в соревновании вокруг искусственного интеллекта».
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Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
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Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о первом скончавшемся пациенте от коронавируса.
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Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
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Мишустин: пик распространения коронавируса в России еще не пройден

Председатель правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов опираться на мнение Роспотребнадзора по коронавирусу, отметив, что пик болезни еще не пройден.
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УАЗ объявил цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
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МИД: США оплатили половину российского медоборудования

В МИД России подтвердили, что США оплатили часть доставленного туда медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.
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Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил отказ от введения пропускного режима в столице тем, что на текущей неделе горожане «ведут себя корректно», передает ТАСС.
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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве

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