Как передает Bloomberg компания Whiting Petroleum не смогла на этой неделе выплатить долг в $262 млн. Ее общая задолженность превысила 2 млрд.

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Политика Три российских губернатора подали в отставку после выступления Путина Во вторник, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, а также руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.

Происшествия В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».

Политика Трамп отказал России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти Президент США Дональд Трамп заявил, что во время обсуждения с Россией и Саудовской Аравией цен на нефть он не обещал пойти на уступки в виде сокращения добычи.

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Политика В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.

Армия и оружие Американских военных усилят искусственным интеллектом Правительственная комиссия нашла способ сохранить военное преимущество США в XXI веке Американская экспертная комиссия по искусственному интеллекту (ИИ) выпустила первый набор рекомендаций правительству, целью которых называется «победа США в соревновании вокруг искусственного интеллекта».

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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Общество Собянин объяснил отказ от введения пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил отказ от введения пропускного режима в столице тем, что на текущей неделе горожане «ведут себя корректно», передает ТАСС.

Футбол УЕФА может не пустить в еврокубки клубы, не доигравшие чемпионат Цюрих, Швейцария, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может не допустить до участия в еврокубках клубы из тех стран, в которых не будут доиграны чемпионаты.