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REGNUM
REGNUM

В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

«Программа Госдепартамента Rewards for Justice предполагает вознаграждение до $10 млн за информацию, которая ведёт к установлению личности или местонахождения любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в американские выборы, участвуя в определённой преступной деятельности в киберпространстве», — заявил Помпео.В источнике
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RT на русском

Захарова оценила сообщение о награде США за вмешивающихся в выборы

RT на русском17:35
ТАСС

США объявили награду в $10 млн за информацию о тех, кто вмешивается в американские выборы

ТАСС17:39
Эхо Москвы

США готовы выплатить до 10 млн дол. за информацию о лицах, причастных к вмешательству в американские выборы

Эхо Москвы18:12
Интерфакс

США пообещали $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

Интерфаксвчера в 16:55
Известия

Захарова высмеяла обещание $10 млн за данные о влиянии на выборы в США

Известия17:45
РБК

Захарова пошутила после обещания Помпео награждать за данные о выборах

РБК18:30
РИА Новости

США назначили награду за информацию о вмешивающихся в выборы

РИА Новостивчера в 16:11
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Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года

В "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности" Минфина есть предложение по сокращению финансирования госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
Вестник Кавказавчера в 05:38
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В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика

Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ruвчера в 16:32
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Результативная передача Кучерова помогла «Тампа-Бэй» обыграть «Бостон»

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Лайтнинг», в составе которых заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт (8-я минута), Алекс Киллорн (11) и Тайлер Джонсон (59), у «Брюинз» точными бросками отличились Чарли Макэвой (37) и Крис Вагнер (42).
Советский спорт18:57
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