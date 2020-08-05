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REGNUM
REGNUM

В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

«Программа Госдепартамента Rewards for Justice предполагает вознаграждение до $10 млн за информацию, которая ведёт к установлению личности или местонахождения любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в американские выборы, участвуя в определённой преступной деятельности в киберпространстве», — заявил Помпео.В источнике
Мария Захаровароссийский дипломат
Каждому?! Сейчас сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей.
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РИА Новости

США назначили награду за информацию о вмешивающихся в выборы

РИА Новостивчера в 16:11
RT на русском

Захарова оценила сообщение о награде США за вмешивающихся в выборы

RT на русском17:35
РБК

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Интерфаксвчера в 16:55
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Известия17:45
ТАСС

США объявили награду в $10 млн за информацию о тех, кто вмешивается в американские выборы

ТАСС17:39
Газета.Ru

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Вечерний курьервчера в 08:36
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Коммерсантъ4 августа в 12:42
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Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM17:00
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