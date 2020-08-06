Политика
Evo-rus.comВ США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
Речь идет о сумме в 10 млн долларов. Такой информацией поделился госсекретарь Майк Помпео.
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Политика
Эммануэль Макрон прибыл на место взрыва в Бейруте
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг осматривает место мощнейшего взрыва, произошедшего ранее на этой неделе в Бейруте, передает французское телевидение.
Интерфакс 06:52
Политика
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины в связи с задержанием россиян под Минском, сообщает Sputnik Беларусь.
РИА Новости 04:29
Происшествия
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
Происшествия
Роскосмос показал спутниковые снимки последствий взрыва в Бейруте
Госкорпорация «Роскосмос» в своем Тwitter-аккаунте показала снимки со спутников, на которых запечатлен порт Бейрута до момента взрыва и после.
Live24 03:25
Происшествия
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Газета.Ru 05:23
Происшествия
ЧП. Дети напали на старушку в Ростове-на-Дону
Вести.Ru 06:06
Общество
130 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 6 августа в Ростовской области число инфицированных коронавирусом увеличилось до 13 723 человек.
Kursk.com 04:33
Экономика
ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки
Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК 06:40
Происшествия
СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму
В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ вчера в 11:04
Происшествия
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Политика
В МВД Белоруссии опровергли задержание главы штаба Тихановской
Минск, 6 августа 2020, 13:42 — REGNUM Руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы.
REGNUM 06:42
Экономика
В Роскачестве назвали самых популярных поставщиков вин в Россию
Среди наиболее популярных стран-поставщиков игристых вин Роскачество называет Италию (75%), Испанию, Францию, Абхазию и Португалию.
ТАСС 05:06
Политика
Мишустин объявил о начале экспертизы правил русского языка
Определятся единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, которые будут содержать нормы современного русского литературного языка.
Вести.Ru 06:25
Общество
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 04:15
Армия и оружие
Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты
Кстати, уточняет агентство, во время нынешнего учения впервые в Беларуси посадку на аэродромный участок совершил четверокурсник авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.
Российская газета вчера в 07:12
Футбол
«Интер» объявил о подписании контракта с Санчесом
Чилийский нападающий Алексис Санчес покинул «Манчестер Юнайтед» и перешел в миланский «Интер».
Евро-футбол.ру 05:30
Происшествия
В Астрахани мальчик погиб под бетонной плитой на детской площадке
На мальчика, игравшего на детской площадке, обрушилась бетонная плита. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.
REGNUM 02:18
Политика
Во второй раз. Дуда принес присягу на посту президента Польши
Президент Анджей Дуда, выигравший выборы в Польше и избравшийся на второй срок, принял присягу, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 04:32
Футбол
Haval стал спонсором ФК «Арсенал»
Сегодня в Туле журналистам представили нового спонсора ФК "Арсенал".
Московский Комсомолец Тула 02:51
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Ананидзе стал игроком «Ротора»
РИА Новости 06:45
Общество
Россиянам старше 40 дадут дополнительный выходной на диспансеризацию
Работающие россияне старше 40 лет с 11 августа могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной: его можно будет взять раз в год.
Газета.Ru 06:19
Наука
Коронавирус и алкоголизм предложили лечить одним препаратом
Коронавирус нового штамма и алкоголизм предложили лечить одним препаратом, выяснили ученые из НИУ ВШЭ и Института органической химии имени Зелинского РАН.
Sputnik Таджикистан 05:29
Шоу-бизнес
Опубликована переписка жены Картрайта с любовницей рэпера
"Комсомольская правда" опубликовала переписку убитого в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) и его предполгаемой любовницы.
РИА Новости 03:36
Авто
Сроки выпуска «Русского Прадо» от УАЗ перенесли на 2023 год
Новое поколение УАЗ «Патриот» проявится не раньше 2023 года. Об этом со ссылкой на источники в УАЗ сообщает «АвтоВзгляд».
SpeedMe 05:15
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM вчера в 17:00
Авто
Infiniti осенью представит новый купе-кроссовер Infiniti QX55
Мировая премьера Infiniti QX55 состоится 11 ноября 2020 года.
Автоновости дня вчера в 14:07
Кино
На новых концепт-артах «Аватара 2» показали краба-батискаф
Продюсер сиквелов «Аватара» Джон Ландау поделился парочкой эксклюзивных концепт-артов предстоящих продолжений.
Киноафиша России вчера в 08:14
Происшествия
Обвиняемый в резонансном убийстве школьницы в Саратове признал вину
Обвиняемый в резонансном убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаил Туватин полностью признал свою вину.
Газета.Ru 06:22
Происшествия
Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева
По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей".
Инфорос 01:49