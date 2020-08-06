Политика

Evo-rus.comEvo-rus.comВ США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

Речь идет о сумме в 10 млн долларов. Такой информацией поделился госсекретарь Майк Помпео.
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Захарова оценила обещание США заплатить за данные о вмешательстве в выборы

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США готовы выплатить до 10 миллионов долларов за информацию о лицах, причастных к вмешательству в американские выборы

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Захарова пошутила после обещания Помпео награждать за данные о выборах

РБКвчера в 18:30

Захарова оценила сообщение о награде США за вмешивающихся в выборы

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США объявили награду в $10 млн за информацию о тех, кто вмешивается в американские выборы

ТАССвчера в 17:39

США назначили награду за информацию о вмешивающихся в выборы

РИА Новостивчера в 16:11
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Происшествия

Свидетель назвал поведение Ефремова перед ДТП хамским

РИА Новости 05:05
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Происшествия

Умер один из пострадавших при взрыве в вагонном депо в Иванове

Один из двух пострадавших при взрыве паров нефтепродуктов в вагонно-ремонтном депо в Иванове погиб.
ТАСС 04:38
Кино

Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газета 03:51
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Политика

Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в отношении задержанных 33 россиян исходя из законов и "человечности".
РИА Новости 04:57
Общество

Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной

У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
РИА Новости 04:07
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Политика

Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс вчера в 22:12
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Происшествия

Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей".
Инфорос 01:49
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Общество

«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе

Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
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Общество

Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM вчера в 17:00
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми отправились на отдых

Семейная пара часто выезжают всей семьей отдыхать, в основном рэпер и модель выбирает заграничный курорт в теплых странах.33-летний рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и 32-летняя Оксана Самойлова вместе с тремя детьми проводят отпуск в Турции.
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Общество

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru вчера в 13:27
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Общество

В России за сутки зафиксировали 5267 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 5267 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба.
Ведомости 03:49
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Происшествия

В Калининград прибудет траулер с выявленным очагом COVID-19

Прибытие судна ожидается 6 августа. На борту 75 членов экипажа, из них было проверено 29 человек и выявлен 21 случай COVID-19.
Российская газета вчера в 05:31
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Футбол

Haval стал спонсором ФК «Арсенал»

Сегодня в Туле журналистам представили нового спонсора ФК "Арсенал".
Московский Комсомолец Тула 02:51
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Футбол

В «Зените» опровергли информацию об уходе Барриоса

Петербургский "Зенит" не намерен продавать колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 05:15
Общество

Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах

Жители Останкино обжаловали отказ в Мосгорсуде, который счел такую юридическую логику неверной и признал договор аренды земли с УГС недействительным в июле 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Футбол

Игнашевич: иногда смешно слушать бывших футболистов, которые работают на телевидении

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о бывших футболистах, которые выступают экспертами на телевидении.
Чемпионат 04:54
Наука

Новую Гвинею признали островом с самой разнообразной флорой в мире

Российская газета 05:03
Финансы

Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов впервые с 27 февраля

Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 2999,04 пункта на 10:19 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 03:21
Происшествия

Суд не признал потерпевшей гражданскую жену жертвы ДТП с Ефремовым

Интерфакс вчера в 04:46
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Происшествия

СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму

В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ вчера в 11:04
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Общество

У Люблинского суда в Москве усилили меры безопасности

Интерфакс 04:40
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Общество

Избежавший задержания в Белоруссии россиянин сделал признание

Военный специалист, который должен был быть в группе россиян, задержанных в Минске, но в последний момент отказался от поездки, в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал, как его коллеги оказались в Белоруссии.
Рамблер 01:39
Армия и оружие

Россия «поуправляет» американским «Жнецом»

Российские системы радиоэлектронной борьбы могут не только нарушить работу американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper («Жнец»), но и перехватить управление ими, пишет Defence24.
Lenta.ru 05:13
Политика

Лукашенко предположил, кто может вести гибридную войну против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что идет "гибридная война" против республики, но в Минске пока не знают, кто ее ведет, возможны "пакости" с любой стороны.
РИА Новости 05:19
Общество

Следствие назвало способ передачи Сафроновым секретных сведений

Как часто Сафронов передавал данные и каким именно способом, Павлов не уточнил. Сафронова задержали 7 июля в Москве.
Известия 04:44
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Общество

Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет

Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 04:15
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Происшествия

Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут

Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
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Экономика

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.
РИА Новости вчера в 22:05
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Политика

Соперник Лукашенко назвал цель задержания граждан России в Белоруссии

Руководство Белоруссии могло задержать группу граждан России, якобы являющихся бойцами ЧВК «Вагнер», для ужесточения контроля за акциями протеста оппозиции, заявил кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень, 6 августа сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 04:46
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