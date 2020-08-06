Политика
Evo-rus.comВ США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
Речь идет о сумме в 10 млн долларов. Такой информацией поделился госсекретарь Майк Помпео.
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Происшествия
Свидетель назвал поведение Ефремова перед ДТП хамским
РИА Новости 05:05
Происшествия
Умер один из пострадавших при взрыве в вагонном депо в Иванове
Один из двух пострадавших при взрыве паров нефтепродуктов в вагонно-ремонтном депо в Иванове погиб.
ТАСС 04:38
Кино
Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»
На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газета 03:51
Политика
Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в отношении задержанных 33 россиян исходя из законов и "человечности".
РИА Новости 04:57
Общество
Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
РИА Новости 04:07
Политика
Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде
США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс вчера в 22:12
Происшествия
Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева
По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей".
Инфорос 01:49
Общество
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми отправились на отдых
Семейная пара часто выезжают всей семьей отдыхать, в основном рэпер и модель выбирает заграничный курорт в теплых странах.33-летний рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и 32-летняя Оксана Самойлова вместе с тремя детьми проводят отпуск в Турции.
Inc-news.ru вчера в 15:20
Общество
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Общество
В России за сутки зафиксировали 5267 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 5267 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба.
Ведомости 03:49
Происшествия
В Калининград прибудет траулер с выявленным очагом COVID-19
Прибытие судна ожидается 6 августа. На борту 75 членов экипажа, из них было проверено 29 человек и выявлен 21 случай COVID-19.
Российская газета вчера в 05:31
Футбол
Haval стал спонсором ФК «Арсенал»
Сегодня в Туле журналистам представили нового спонсора ФК "Арсенал".
Московский Комсомолец Тула 02:51
Футбол
В «Зените» опровергли информацию об уходе Барриоса
Петербургский "Зенит" не намерен продавать колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 05:15
Общество
Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах
Жители Останкино обжаловали отказ в Мосгорсуде, который счел такую юридическую логику неверной и признал договор аренды земли с УГС недействительным в июле 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Футбол
Игнашевич: иногда смешно слушать бывших футболистов, которые работают на телевидении
Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о бывших футболистах, которые выступают экспертами на телевидении.
Чемпионат 04:54
Наука
Новую Гвинею признали островом с самой разнообразной флорой в мире
Российская газета 05:03
Финансы
Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов впервые с 27 февраля
Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 2999,04 пункта на 10:19 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 03:21
Происшествия
Суд не признал потерпевшей гражданскую жену жертвы ДТП с Ефремовым
Интерфакс вчера в 04:46
Происшествия
СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму
В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ вчера в 11:04
Общество
У Люблинского суда в Москве усилили меры безопасности
Интерфакс 04:40
Общество
Избежавший задержания в Белоруссии россиянин сделал признание
Военный специалист, который должен был быть в группе россиян, задержанных в Минске, но в последний момент отказался от поездки, в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал, как его коллеги оказались в Белоруссии.
Рамблер 01:39
Армия и оружие
Россия «поуправляет» американским «Жнецом»
Российские системы радиоэлектронной борьбы могут не только нарушить работу американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper («Жнец»), но и перехватить управление ими, пишет Defence24.
Lenta.ru 05:13
Политика
Лукашенко предположил, кто может вести гибридную войну против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что идет "гибридная война" против республики, но в Минске пока не знают, кто ее ведет, возможны "пакости" с любой стороны.
РИА Новости 05:19
Общество
Следствие назвало способ передачи Сафроновым секретных сведений
Как часто Сафронов передавал данные и каким именно способом, Павлов не уточнил. Сафронова задержали 7 июля в Москве.
Известия 04:44
Общество
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 04:15
Происшествия
Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут
Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
Экономика
Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США
Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.
РИА Новости вчера в 22:05
Политика
Соперник Лукашенко назвал цель задержания граждан России в Белоруссии
Руководство Белоруссии могло задержать группу граждан России, якобы являющихся бойцами ЧВК «Вагнер», для ужесточения контроля за акциями протеста оппозиции, заявил кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень, 6 августа сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 04:46