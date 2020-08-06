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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

Как сообщает ToDay News Ufa, глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти страны готовы предложить 10 млн долларов информаторам за помощь правосудию.В источнике
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Lenta.ru

Захарова оценила обещание США заплатить за данные о вмешательстве в выборы

Lenta.ru23:31
RT на русском

Захарова оценила сообщение о награде США за вмешивающихся в выборы

RT на русском17:35
Интерфакс

США пообещали $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

Интерфаксвчера в 16:55
РБК

Захарова пошутила после обещания Помпео награждать за данные о выборах

РБК18:30
Известия

Захарова высмеяла обещание $10 млн за данные о влиянии на выборы в США

Известия17:45
ТАСС

США объявили награду в $10 млн за информацию о тех, кто вмешивается в американские выборы

ТАСС17:39
РИА Новости

США назначили награду за информацию о вмешивающихся в выборы

РИА Новостивчера в 16:11

Дочь Заворотнюк заперлась в комнате и ждет результат теста на ковид

Анна написала, что сдала тест на коронавирус, а пока результата нет, то она заперлась в своей комнате, чтобы не подвергать опасности близких, и высовывает наружу нос только чтобы забрать тарелку с едой.
Дочь Заворотнюк заперлась в комнате и ждет результат теста на ковид
Вести.Ruвчера в 07:24
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента

«ВымпелКом» — телекоммуникационная компания, поэтому намерена вернуть себе функции, связанные с планированием, мониторингом сетей и другими вещами, которыми традиционно занимаются телекоммуникационные операторы и которые в компании были отданы на аутсорс вендорам, сервис-провайдерам и т.д.
РБК01:40
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новостивчера в 19:58
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Источник заявил об отсутствии планов закрыть Москву из-за коронавируса

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабильна, власти не планируют возвращаться к жестким ограничительным мерам, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Интерфакс00:29
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