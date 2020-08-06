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Как сообщает ToDay News Ufa, глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти страны готовы предложить 10 млн долларов информаторам за помощь правосудию.В источнике
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