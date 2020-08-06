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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

Как сообщает ToDay News Ufa, глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти страны готовы предложить 10 млн долларов информаторам за помощь правосудию.В источнике
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Царьград

Русские стали получать СМС от Госдепа США с предложением сдать своих

Царьград03:03
Lenta.ru

Захарова оценила обещание США заплатить за данные о вмешательстве в выборы

Lenta.ru23:31
Известия

Захарова высмеяла обещание $10 млн за данные о влиянии на выборы в США

Известия17:45
Интерфакс

США пообещали $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

Интерфаксвчера в 16:55
RT на русском

Захарова оценила сообщение о награде США за вмешивающихся в выборы

RT на русском17:35
ТАСС

США объявили награду в $10 млн за информацию о тех, кто вмешивается в американские выборы

ТАСС17:39
РИА Новости

США назначили награду за информацию о вмешивающихся в выборы

РИА Новостивчера в 16:11

На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ

Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM02:42
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Бомбардировщики ВКС России и сторожевые корабли обратили корабли НАТО в бегство после провокации

Российские военные наказали НАТО за попытку провокации рядом с российскими границами, заставив корабли Североатлантического альянса обратиться в бегство после того, как в направлении их направились российские сторожевые корабли, а в небо были подняты бомбардировщики и истребители.
Avia.proвчера в 07:09
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Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми отправились на отдых

Семейная пара часто выезжают всей семьей отдыхать, в основном рэпер и модель выбирает заграничный курорт в теплых странах.33-летний рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и 32-летняя Оксана Самойлова вместе с тремя детьми проводят отпуск в Турции.
Inc-news.ruвчера в 15:20
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Правительство ФРГ приняло к сведению призыв Тихановской к Меркель

Правительство Германии приняло к сведению призыв кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой.
RT на русскомвчера в 14:30
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Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в ходе онлайн-презентации представила новые смартфоны Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3, сообщается на сайте компании.
Полит.ру01:06
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