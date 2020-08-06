Политика
ToDay News UfaВ США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
Как сообщает ToDay News Ufa, глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти страны готовы предложить 10 млн долларов информаторам за помощь правосудию.
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Каждому?! Сейчас сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей.
— Мария Захарова, российский дипломатРБК вчера в 18:30
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Общество
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Происшествия
Житель Приамурья с COVID-19 получил условный срок за побег из больницы
Суд в Амурской области приговорил к 8 месяцам лишения свободы условно местного жителя, у которого был диагностировал коронавирус, за побег из инфекционного отделения больницы и угрозу заражения окружающих людей.
ТАСС вчера в 21:01
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com 04 августа в 08:58
Происшествия
Актер Ефремов в суде отказался признать вину в смертельном ДТП
Новый День вчера в 06:22
Здоровье
В Приморском крае от коронавируса умер еще один человек
Вылечились от COVID-19 за минувшие сутки еще 109 пациентов. Общее число выздоровевших с начала эпидемии – 5 809 человек.
RuNews24.ru вчера в 23:36
Культура
ТНТ анонсировал выход четвертого сезона сериала «Ольга»
31 августа стартует показ четвертого сезона сериала "Ольга". В новых эпизодах героиня теленовеллы Ольга Терентьева отстранится от близких.
Дни.ру вчера в 10:43
Общество
Память жертв атомной бомбардировки почтили в Хиросиме
Память людей, погибших при сбросе США атомной бомбы, почтили в Хиросиме, сообщает японское агентство "Киодо".
Газета.Ru вчера в 21:23
Общество
Сергей Кузнецов пообещал бесплатное питание в школах Новокузнецка
Сегодня, 6 августа, в эфире телепередачи «Утро с мэром» Сергею Кузнецову поступил вопрос об организации питания в школах.
Сибдепо вчера в 23:52
Наука
Британские ученые сопоставили сперматозоид со штопором и выдрой
Ученым удалось установить, что сперматозоиды двигаются наподобие штопора или же выдры в тот момент, когда она находится в воде.
Live24 04 августа в 05:26
Футбол
«Спартак» объявил о подписании контракта с футболистом Уруновым
ТАСС Спорт вчера в 04:08
Происшествия
В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа
Российская газета вчера в 21:37
Армия и оружие
Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем
Вести.Ru вчера в 12:28
Политика
Лукашенко не хочет видеть своего сына во главе Беларуси
В ходе разговора белорусский президент сказал, что не хотел бы видеть своего сына Николая на посту президента Беларуси.
DixiNews вчера в 18:48
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news вчера в 15:40
Общество
«Роскосмос» увеличил финансирование проекта «Ангара» в 1,7 раза
На создание и испытание экологически чистых ракет-носителей класса "Ангара" будет выделено в 1,7 раза больше средств.
Вести.Ru вчера в 22:21
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru вчера в 15:40
Наука
Вулканические извержения стали причиной последнего оледенения
Мамонты вымерли из-за последствий вулканических извержений, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 18:34
Происшествия
Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут
Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
Армия и оружие
Корвет «Алдар Цыденжапов» завершает этап швартовых испытаний
На сдаточной базе Амурского судостроительного завода завершается этап швартовых испытаний корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".
Sudostroenie.info вчера в 06:53
Гаджеты
Таинственные смартфоны OnePlus Clover и Billie уже протестировали
Устройство работает под управлением операционной системы Android 10. В одноядерном тесте Geekbench 5 OnePlus Clover набрал 336 баллов.
iXBT.com вчера в 23:39
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Что происходит вчера в 05:54
Общество
Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" дал прогноз, как долго в столице будут действовать ограничения, введенные из-за коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:05
Игры
Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4
Отмечается, что он в 1,5 раза больше установочного файла на игровую консоль PS4.
Evo-rus.com вчера в 04:37
Общество
Не выходили в поля крестьяне на Руси в день Бориса и Глеба – 6 августа
РИА Биробиджан вчера в 17:00
Наука
У жившего 76 млн лет назад динозавра обнаружили раковую опухоль
Следы злокачественной опухоли костной ткани удалось найти на берцовой кости трехрогого динозавра, чьи останки были обнаружены на территории Канады.
iReactor 04 августа в 09:26
Политика
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru вчера в 14:24
Гаджеты
Новый потенциальный хит Realme оснащен аккумулятором емкостью 6000 мА•ч
Напомним, Realme C11 получил ЖК-экран диагональю 6,5 дюйма при разрешении HD+, однокристальную систему MedaTek Helio G35, которую дополняют 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти.
iXBT.com 00:01
Кино
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Evo-rus.com вчера в 12:07