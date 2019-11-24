Армия и оружие
Газета.RuВ США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане
В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
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Технологии
Хакеры украли данные более 1 млрд пользователей соцсетей по всему миру
Эксперт по кибербезопасности из США Винни Тройя сообщил о том, что в сети была опубликована база данных с информацией об 1,2 млрд пользователей различных соцсетей.
Футбол
Головин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»
Матч чемпионата Франции Бордо Монако завершился с результатом 2:1 в пользу хозяев, хотя гости первыми открыли счет.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Гаджеты
Дизайн Samsung Galaxy S11 раскрыт на фото-рендерах
В следующем году компания Samsung выпустит свой флагманский смартфон Galaxy S11.
Фигурное катание
Опубликовано видео показательного номера Косторной на этапе в Японии
Технологии
Павел Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал пользователям удалить приложение WhatsApp.
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
Робот для российской армии "Кунгас" успешно прошел госиспытания, сообщил в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
Наука
Занятие любовью помогает мухам улучшить память
Чтобы узнать, влияет ли секс на память мух, учёные давали им почувствовать некий запах, а после били слабым разрядом тока.
Общество
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Происшествия
В Петербурге подозреваемый в убийстве сожительницы сбежал в Карелию
Политика
Фантазии Хомчака вызвали у Фикса брезгливость
Происшествия
Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго
Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
Армия и оружие
Джонсон отрицает информацию о планах сократить британскую армию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг публикацию газеты The Sunday Times о готовящемся сокращении численности сухопутных войск.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод
Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.
Религия
Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества
Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря.
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
В Сеуле на 29-м году жизни умерла звезда K-pop Гу Хара. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает издание Newsweek.
Общество
Бренд Loewe извинился за напоминающую форму узников концлагерей одежду
В ноябрьской коллекции люксовой модной марки Loewe нашли одежду, напоминающую форму узников концлагерей – бренд уже принес извинения и убрал скандальную коллекцию из продажи, сообщает "Медуза".
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Финансы
Рублю предсказали новогодний обвал
Нынешние ожидания аналитиков и инвесторов относительно будущего курса рубля являются самыми низкими за последние пять лет — с декабря 2014 года, когда случился масштабный обвал российской валюты на фоне резкого снижения мировых цен на нефть.
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Происшествия
Более десяти дворников задержаны после массовой драки лопатами в центре Москвы
Задержаны более десяти дворников, устроивших драку с лопатами и ломами в центре столицы, передает РЕН ТВ.
Политика
Миллиардер Майкл Блумберг намерен бороться за пост президента США
Американский миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о намерении баллотироваться на пост президента США и победить на выборах нынешнего главу государства Дональда Трампа, чтобы «изменить Америку».
Теннис
Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса
Футбол
Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»
Пресс-служба "Шахтера" опубликовала заявку команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".
Футбол
Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле
Общество
Австралийский диетолог назвала худшие продукты для завтрака
Экономика
Механизм выравнивания энерготарифов в ДФО продлят на на 2020 год
Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят на действующих условиях на 2020 год, механизм также будет продлён до 2028 года, но обсуждается изменение параметров, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.