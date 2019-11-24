В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.

В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане

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