Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане

В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
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В США испугались «абсолютного оружия» России в Тихом океане

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