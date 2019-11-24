Армия и оружие
Газета.RuВ США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане
В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
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Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Политика
The Economist показал карту Украины без Крыма
Карту Украины без Крыма показал в своем сюжете об импичменте президента США Дональда Трампа британский журнал The Economist.
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.
Экономика
Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России
Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
Футбол
Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Наука
Ученые назвали простой способ повышения самооценки
Политика
В Китае назвали мошенником попросившего убежища в Австралии «шпиона»
Попросивший у Австралии политического убежища якобы сотрудник китайских спецслужб в действительности является мошенником, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление полиции КНР в субботу, 23 ноября.
Культура
Из эфира Первого канала вырезали шутку Светлакова
Ранее Сергей Светлаков говорил о том, что в свое время программа «Прожекторперисхилтон», которая выходила в эфире Первого канала, была закрыта из-за цензуры — формат отечественных телеканалов не позволил шутить на некоторые темы, напоминает телеканал 360.
Происшествия
Подлодку с двумя тоннами кокаина задержали в Испании
Правоохранительные органы Испании перехватили в воскресенье, 24 ноября, подводную лодку, на борту которой было обнаружено более двух тонн кокаина.
Музыка
Зрители раскритиковали Шнурова за судейство на «Голосе»
Музыкант Сергей Шнуров спровоцировал скандал на шоу "Голос".
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
Происшествия
В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане
В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
Транспорт
МЦД сделали бесплатным на две недели
Проезд на электричках по Московским центральным диаметрам будет бесплатным в течение двух недель, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" в воскресенье вечером.
Футбол
В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов
"Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Авто
Первый кроссовер Aston Martin может получить двигатель V12
Если же кроссовер получит двигатель V12, то Aston Martin станет обладателем второго в мире кроссовера с таким типом силовых установок после Rolls-Royce Cullinan.
Футбол
Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле
Футбол
Овчинников объяснил, почему часто кричал на Кучаева
Старший тренер московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, что часто кричал на полузащитника Константина Кучаева во время игры с самарскими "Крыльями Советов", потому что тот находился недалеко от технической зоны тренерского штаба.
Футбол
Малком: «Фанаты „Барселоны“ до сих пор любят меня и просят вернуться»
Нападающий «Зенита» Малком подчеркнул, что не сожалеет об упущенной возможности закрепиться в «Барселоне».
Авто
Эксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть»
Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле наиболее часто замерзают с наступлением морозов и что нужно делать, чтобы этого не произошло.
Здоровье
Выяснили, что чувствует человек в коме
Как рассказала впавшая в кому из-за воспаления мозга школьная учительница Кейт Бейнбридж, которая пришла в себя через несколько месяцев терапии, она постоянно испытывала жажду, но не могла попросить воды.
Политика
Клаус Йоханнис снова победил на выборах президента Румынии
Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис, представляющий Национально-либеральную партию, выиграл во втором туре президентских выборов, набрав 66,5%, сообщает проводивший экзитполы Румынский институт оценок и стратегии.
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.