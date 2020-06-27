Неаполь, Италия, 27 июня 2020, 21:21 — REGNUM Командующий военно-морскими силами (ВМС) США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго обеспокоен активностью российских подводных лодок в водах Средиземного моря. Об этом 27 июня он сообщил журналистам издания Stars and Stripes.

В США обеспокоены присутствием российских подлодок в Средиземном море

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