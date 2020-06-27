Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
REGNUMREGNUM

В США обеспокоены присутствием российских подлодок в Средиземном море

Неаполь, Италия, 27 июня 2020, 21:21 — REGNUM Командующий военно-морскими силами (ВМС) США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго обеспокоен активностью российских подводных лодок в водах Средиземного моря. Об этом 27 июня он сообщил журналистам издания Stars and Stripes.В источнике
Подробнее о событии

Американского адмирала встревожили российские подлодки в Средиземном море

РИА Новостивчера в 12:28

Американский адмирал испугался российских подлодок в Средиземном море

Московский Комсомолецвчера в 07:09

Адмирал США предупредил об угрозе российских подлодок в Средиземном море

Lenta.ruвчера в 10:07

Американский адмирал испугался подлодок из РФ в Средиземном море

РЕН ТВвчера в 10:46

Адмирал США предупредил об опасности российских подлодок в Средиземном море

Известиявчера в 08:39

Адмирала из США напугали российские подлодки в Средиземном море

Вечерняя Москвавчера в 07:43

Глава ВМС США: Россия развернулась в Средиземном море и угрожает

Росбалтвчера в 11:30
Реклама
Реклама
Реклама

В России прошли испытания применения «роя» истребителей

«Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в «стае» была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57», — цитирует ТАСС свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
RT на русском22:40
225

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

На Украине государство перестало существовать, так как его заменили чиновники, которые преследуют свои, а не государственные интересы, уверен глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.
Газета.Ruвчера в 10:51
129
Реклама
Реклама

Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.
Известиявчера в 17:56
28

Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, для заражения организма использует похожие на щупальца отростки, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Вести.Ru20:05
250
Реклама

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva появится в 2023 году

По информации издания "Газета.Ru", "АвтоВАЗ" представит обновленный внедорожник Lada Niva в 2023 году Хорватский поставщик тольяттинского завода AD Plastik Group заключил контракт на поставку пластиковых элементов экстерьера и внешних компонентов для нового автомобиля.
Деловое.ТВ26 июня в 12:44
114

Полиция опросила Лобкова из-за двойного голосования по поправкам

Павел Лисицын / РИА Новости Сотрудники правоохранительных органов опросили журналиста Павла Лобкова, который пытался дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает агентство ТАСС.
РЕН ТВ26 июня в 10:11
1,8K

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новостивчера в 17:56
5,6K
Реклама

Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России

Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом").
РИА Новости26 июня в 13:20
23
Реклама
Реклама
Реклама