В США обеспокоены присутствием российских подлодок в Средиземном море
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Неаполь, Италия, 27 июня 2020, 21:21 — REGNUM Командующий военно-морскими силами (ВМС) США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго обеспокоен активностью российских подводных лодок в водах Средиземного моря. Об этом 27 июня он сообщил журналистам издания Stars and Stripes.В источнике
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Американский адмирал испугался российских подлодок в Средиземном море
Московский Комсомолецвчера в 07:09