Политика

Газета.RuГазета.RuВ США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал расшифровку первого телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся после победы последнего на президентских выборах на Украине. Президент США назвал эту беседу наиболее важной и волнующей, заранее анонсировав появление стенограммы.
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Мария Захарова
Вы ознакомились с фрагментом рассекреченной стенограммы переговоров президентов США и Украины. Предание документа гласности будет иметь важное значения в ходе обсуждения американскими законодателями вопроса об импичменте Трампу.
— Мария Захарова, российский дипломатRambler News Service 13:51
с чего всё началось
Белый дом опубликовал
 15 ноября стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся 21 апреля 2019 года.
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