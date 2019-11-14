с чего всё началось

Вы ознакомились с фрагментом рассекреченной стенограммы переговоров президентов США и Украины. Предание документа гласности будет иметь важное значения в ходе обсуждения американскими законодателями вопроса об импичменте Трампу.

Белый дом опубликовал расшифровку первого телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся после победы последнего на президентских выборах на Украине. Президент США назвал эту беседу наиболее важной и волнующей, заранее анонсировав появление стенограммы.

В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

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