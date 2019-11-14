Политика
Газета.RuВ США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал расшифровку первого телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся после победы последнего на президентских выборах на Украине. Президент США назвал эту беседу наиболее важной и волнующей, заранее анонсировав появление стенограммы.
Читать в источнике
Оценить34
Вы ознакомились с фрагментом рассекреченной стенограммы переговоров президентов США и Украины. Предание документа гласности будет иметь важное значения в ходе обсуждения американскими законодателями вопроса об импичменте Трампу.
— Мария Захарова, российский дипломатRambler News Service 13:51
с чего всё началось
Белый дом опубликовал 15 ноября стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся 21 апреля 2019 года.ТК Звезда09:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Захарова высмеяла разговор Трампа и Зеленского о конкурсе «Мисс Вселенная»
Московский Комсомолец12:45
Украингейт: Трамп решил сегодня опубликовать еще один разговор с Зеленским
Евразия Daily13 ноября в 23:30
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Политика
Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в пятницу уверенность в отсутствии свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.
Авто
Назван самый популярный в октябре автомобиль с пробегом в России
Отечественный хэтчбек LADA-2114 в октябре 2019 года стал самым популярным автомобилем на вторичном рынке России.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Происшествия
Водитель сбил сотрудника ГИБДД на ледовой переправе
Авто
Haval переезжает в дилерские центры Ford
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Алла Пугачева заработала на концерте в Минске
Алла Пугачева ушла со сцены еще несколько лет назад. Однако вернулась к пению в честь своего 70-летнего юбилея.
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Происшествия
Двое саперов погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее
Двое военных саперов погибли в результате взрывов на 65-м арсенале оружия в украинском городе Балаклея.
Политика
Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Армия и оружие
Ким Чен Ын посетил учения ВВС и ПВО Северной Кореи
Политика
Путин объяснил смысл закона об оскорблении российской власти
Президент России Владимир Путин заявил, что закон об оскорблении власти нужен для того, чтобы государство могло защитить себя от "поругания национальных символов", а не от критики граждан.
Технологии
Apple удалила из App Store 181 приложение на тему вейпинга
Разработчики AppStore сейчас проводят проверку программ для вейпинга, и модерацию проведут даже среди новостных приложений, связанных с вейпингом.
Футбол
Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро
Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Кино
Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат
Новый фильм известного российского режиссера Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат.
Кино
Комикс «Сокол и Зимний Солдат» выйдет раньше сериала Disney+
Marvel выпустит комикс про приключения Сокола и Зимнего Солдата раньше, чем Disney+ начнёт показывать сериал об этих супергероях.
Политика
Помпео обвинил Китай в кибератаках на НАТО
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в подрыве безопасности коммуникаций Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина
Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Футбол
Швеция обыграла Румынию и вышла на Евро-2020
Завершились очередные матчи отбора на чемпионат Европы-2020.
Футбол
Определились 12 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года
Напомним, финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдёт на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА.
Общество
Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Общество
Власти Венеции обратились к миру с просьбой о помощи после наводнения
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро обратился ко всем неравнодушным на своей странице в "Твиттере" и попросил помочь восстановить город после наводнения.