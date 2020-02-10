с чего всё началось

Американское издание Breaking Defense обнаружило, что реки являются естественным препятствием для победы в гипотетической войне с Россией.

В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией

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Общество На Крымском мосту ограничили скорость движения из-за морозов Скорость движения транспорта по автодорожной части Крымского моста ограничена 60 километрами в час из-за морозов, сообщили РИА Новости в инфоцентре "Крымский мост".