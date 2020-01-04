Политика

Российская газетаРоссийская газетаСлухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США

В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны. "Из-за дезинформации сайт столкнулся с проблемами в связи с возросшим объемом трафика", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать222
с чего всё началось
"Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", — говорится в сообщении ведомства в твиттере
.
РИА Новости03:33

Подробнее о событии

В США перестал работать сайт службы воинского учета

РБК06:38

Из-за угрозы Третьей мировой войны рухнул сайт призывной службы США

Царьград03:41

«Третья мировая война»: в США рухнул сайт призывной службы

Газета.Ru06:33

В США рухнул сайт призывной службы из-за спекуляций в Сети о «Третьей мировой войне»

Комсомольская правда04:02

Американцы обрушили сайт призывной службы после убийства Сулеймани

Телеканал 360°04:02

Сайт американской призывной службы обрушился после убийства Сулеймани

Известия05:40

«Третья мировая война»: в США рухнул сайт призывной службы

РИА Новости03:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:29, Ашберн
Хоккей

Швеция — Россия 3:3 (2-й период)

Сборная России выигрывает со счетом 3:2 у команды Швеции после первого периода полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею.
РИА Новости 09:45
Энергетика

Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Российская газета 09:19
Общество

В России могут скорректировать возраст вступления в брак

Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.
REGNUM 10:17
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости вчера в 04:39
Футбол

«Ювентус» объявил о трансфере Кулушевски

Туринский "Ювентус" объявил о трансфере полузащитника "Аталанты" Деяна Кулушевски.
ProstoProSport вчера в 01:54
Кино

Бондарчук объяснил философский замысел блокбастера «Вторжение»

Про первую картину Бондарчук шутил, что это маленький фильм о любви, а «Вторжение» съемочная группа охарактеризовала как блокбастер человеческих чувств.
Экономика сегодня 09:07
Армия и оружие

Ветеран РВСН рассказал о принципе работы «ядерной кнопки»

Ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил РФ Юрий Чмутин рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», как устроен принцип работы «ядерной кнопки».
REGNUM 08:56
Армия и оружие

Пентагон отправит еще 3 тысячи военных на Ближний Восток

Министерство обороны Соединенных Штатов одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток, передает Reuters.
Газета.Ru вчера в 13:07
Кино

Комедия «Холоп» собрала в прокате более миллиарда рублей

Дождь 04:07
Общество

Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России

Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
РИА Новости 08:27
Происшествия

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Lenta.ru 07:07
Шоу-бизнес

Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Gazeta.SPb вчера в 23:43
Спорт

Устюгов стал вторым в спринте в рамках «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в спринте классическим стилем в итальянском Валь-ди-Фьемме в рамках многодневки "Тур де Ски", объединяющей три этапа Кубка мира.
РИА Новости 07:11
Происшествия

Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила

В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
Lenta.ru 09:28
Музыка

Группа «Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии

Дни24 вчера в 10:09
Политика

Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Lenta.ru 05:56
Шоу-бизнес

Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет

Балерина назвала ее «недолюбленной злой теткой» и посоветовала не завидовать, а «поднять попу» и отнести ее в спортзал.
Lenta.ru 04:26
Происшествия

В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
РИА Новости вчера в 13:59
Общество

На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

RT на русском 03:42
Происшествия

В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове

Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Город55.ру 02 января в 05:48
Хоккей

Ковальчук стал хоккеистом канадского «Монреаля»

Российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».
RT на русском вчера в 12:25
Футбол

ЦСКА претендует на полузащитника загребского «Динамо»

Московский ЦСКА интересуется хавбеком «Динамо» из Загреба Ловро Майером.
ProstoProSport вчера в 09:53
Армия и оружие

Ирак ограничил работу американских военных

Официальный представитель командующего Вооруженными силами Ирака Абдель Карим Халяф сообщил о принятом решении ограничить деятельность американских военных на территории Ирака.
Московский Комсомолец 09:43
Спорт

WADA определило размер взноса для России на 2020 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обязало Россию в 2020 г. выплатить обязательный взнос в размере $1,16 млн, говорится в документе, размещенном на сайте организации.
Ведомости 08:09
Происшествия

Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь

Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Lenta.ru 03:11
Авто

Компания Suzuki обновила свой кроссовер Ignis

Японская Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis, который появился на рынке в 2016 году.
Дни24 01 января в 01:15
Армия и оружие

Постпред Ирана в ООН назвал убийство генерала Сулеймани актом войны

Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что власти его страны "не могут закрыть глаза" на убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке и Иран "собирается действовать".
Life.ru вчера в 21:56
Политика

Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями

Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Ридус 06:50
Армия и оружие

Дозаправка самолетов Су-30СМ и Су-24М в воздухе попала на видео

Дозаправка российских истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Южного военного округа была запечатлена на видео.
iReactor 00:15
Хоккей

Самсонов, Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» победить «Каролину»

Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов признан первой звездой матча НХЛ между "Кэпиталз" и "Каролиной Харрикейнз", в котором помог одержать победу столичному клубу, второй и третьей звездами признаны еще двое россиян - Андрей Свечников и Евгений Кузнецов.
РИА Новости 02:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное