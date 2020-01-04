с чего всё началось

В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны. "Из-за дезинформации сайт столкнулся с проблемами в связи с возросшим объемом трафика", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Хоккей Швеция — Россия 3:3 (2-й период) Сборная России выигрывает со счетом 3:2 у команды Швеции после первого периода полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею.

Общество В России могут скорректировать возраст вступления в брак Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.

Кино Бондарчук объяснил философский замысел блокбастера «Вторжение» Про первую картину Бондарчук шутил, что это маленький фильм о любви, а «Вторжение» съемочная группа охарактеризовала как блокбастер человеческих чувств.

Происшествия Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.

Происшествия Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.

Хоккей Ковальчук стал хоккеистом канадского «Монреаля» Российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».

Армия и оружие Ирак ограничил работу американских военных Официальный представитель командующего Вооруженными силами Ирака Абдель Карим Халяф сообщил о принятом решении ограничить деятельность американских военных на территории Ирака.

Авто Компания Suzuki обновила свой кроссовер Ignis Японская Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis, который появился на рынке в 2016 году.

Армия и оружие Постпред Ирана в ООН назвал убийство генерала Сулеймани актом войны Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что власти его страны "не могут закрыть глаза" на убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке и Иран "собирается действовать".