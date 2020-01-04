Политика
Российская газетаСлухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны. "Из-за дезинформации сайт столкнулся с проблемами в связи с возросшим объемом трафика", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
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"Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", — говорится в сообщении ведомства в твиттере.РИА Новости03:33
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В США рухнул сайт призывной службы из-за спекуляций в Сети о «Третьей мировой войне»
Комсомольская правда04:02
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Швеция — Россия 3:3 (2-й период)
Сборная России выигрывает со счетом 3:2 у команды Швеции после первого периода полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею.
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Общество
В России могут скорректировать возраст вступления в брак
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Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
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Про первую картину Бондарчук шутил, что это маленький фильм о любви, а «Вторжение» съемочная группа охарактеризовала как блокбастер человеческих чувств.
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Армия и оружие
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Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России
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Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила
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Группа «Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Шоу-бизнес
Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет
Балерина назвала ее «недолюбленной злой теткой» и посоветовала не завидовать, а «поднять попу» и отнести ее в спортзал.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Хоккей
Ковальчук стал хоккеистом канадского «Монреаля»
Российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».
Футбол
ЦСКА претендует на полузащитника загребского «Динамо»
Московский ЦСКА интересуется хавбеком «Динамо» из Загреба Ловро Майером.
Армия и оружие
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Спорт
WADA определило размер взноса для России на 2020 год
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обязало Россию в 2020 г. выплатить обязательный взнос в размере $1,16 млн, говорится в документе, размещенном на сайте организации.
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Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь
Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Авто
Компания Suzuki обновила свой кроссовер Ignis
Японская Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis, который появился на рынке в 2016 году.
Армия и оружие
Постпред Ирана в ООН назвал убийство генерала Сулеймани актом войны
Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что власти его страны "не могут закрыть глаза" на убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке и Иран "собирается действовать".
Политика
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Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Армия и оружие
Дозаправка самолетов Су-30СМ и Су-24М в воздухе попала на видео
Дозаправка российских истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Южного военного округа была запечатлена на видео.
Хоккей
Самсонов, Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» победить «Каролину»
Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов признан первой звездой матча НХЛ между "Кэпиталз" и "Каролиной Харрикейнз", в котором помог одержать победу столичному клубу, второй и третьей звездами признаны еще двое россиян - Андрей Свечников и Евгений Кузнецов.