Политика

RT на русскомRT на русскомВ США обрушился сайт призывной службы

Сайт призывной службы США (Selective Service System, SSS) рухнул из-за распространяющейся «дезинформации», говорится в сообщении ведомства в Twitter. «Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — отмечается в сообщении.
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"Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", — говорится в сообщении ведомства в твиттере
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