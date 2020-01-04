Политика
RT на русскомВ США обрушился сайт призывной службы
Сайт призывной службы США (Selective Service System, SSS) рухнул из-за распространяющейся «дезинформации», говорится в сообщении ведомства в Twitter. «Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — отмечается в сообщении.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
"Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", — говорится в сообщении ведомства в твиттере.РИА Новости03:33
Подробнее о событии
Показать все источники
В США рухнул сайт призывной службы из-за спекуляций в Сети о «Третьей мировой войне»
Комсомольская правда04:02
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:27, Ашберн
Спорт
Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Политика
Путин затронет тему бедности в послании Федеральному собранию
Российский лидер Владимир Путин намерен затронуть тему преодоления бедности россиян в своём послании Федеральному собранию 15 января.
Армия и оружие
Трамп назвал убитого Сулеймани «террористом номер один в мире»
Президент США Дональд Трамп назвал убитого генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Нюбеля
«Бавария» на своем официальном сайте объявила о трансфере 23-летнего вратаря «Шальке» Александра Нюбеля.
Армия и оружие
НАТО приостановил работу миссии в Ираке
Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.
Космос
На Венере впервые обнаружены действующие вулканы
Армия и оружие
Китай подтвердил передачу Сирии аналогов российских С-300
Китайское информационное агентство «Sohu» подтвердило факт передачи сирийским военным средств противовоздушной и противоракетной обороны КНР, аналогичных российским ЗРК С-300, переданных немногим более года назад на вооружение сирийской армии, но до сих пор не принимавших участие в атаках на самолёты противников.
Футбол
Почему матчи Кубка Англии начнутся в необычное время
Необычное время начала матчей связано с акцией, которую проводит компания Heads Up совместно с исполнительным агентством Министерства здравоохранения Англии.
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса
На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Происшествия
В Одессе женщина скалкой убила бывшего супруга в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь жительница Одессы скалкой убила своего бывшего мужа в разгар ссоры.
Общество
Сыну Кейт Миддлтон разрешили снять шорты по особому случаю — фото
Джордж позирует на фото в модных брюках в крупную клетку и белой рубашке.
Политика
Медведев и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике
«Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», — говорится в сообщении.
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 26
Уточняется, что погибшим было от пяти до 60 лет. По имеющимся данным, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тыс. человек.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка
47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
Общество
Медведев утвердил национальный план адаптации к изменениям климата
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил первый этап национального плана по адаптации к климатическим изменениям до 2022 года, включающий социально-экономические меры по снижению уязвимости населения страны.
Армия и оружие
Ветеран РВСН рассказал, как работает «ядерная кнопка»
Ветеран ракетных войск стратегического назначения, член президиума "Офицеров России" Юрий Чмутин рассказал газете "Московский комсомолец", как устроена "ядерная кнопка" и возможен ли случайный пуск ракет.
Шоу-бизнес
Собчак прилетела в Куршевель на частном самолете: «Зарабатываю честно»
Телеведущая Ксения Собчак вслед за Ольгой Бузовой прилетела на элитный швейцарский курорт Куршевель.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Общество
Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год
Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Общество
Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной
Сам Виктор Батурин заявил Forbes, что за Sarrio стоит «точно не A1», а его давний оппонент, с которым он знаком более десяти лет.
Политика
Парламент востока Ливии отменил военное соглашение Триполи с Турцией
Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент в субботу отказался одобрить заключенное властями в Триполи соглашение с Турцией об оказании военной поддержки, а также проголосовал за его отмену, сообщает корреспондент РИА Новости.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Политика
Новый министр экономики Белоруссии хочет найти альтернативные источники сырья
Белорусский министр экономики Александр Червяков полагает, что Минску нужно искать альтернативные источники поставки сырья.
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Политика
Зариф обсудил с коллегой из Китая ситуацию на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону со своим коллегой из КНР Ван И ситуацию на Ближнем Востоке после гибели генерала КСИР Касема Сулеймани в Ираке, сообщил иранский МИД.