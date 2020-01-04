с чего всё началось

Сайт призывной службы США (Selective Service System, SSS) рухнул из-за распространяющейся «дезинформации», говорится в сообщении ведомства в Twitter. «Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — отмечается в сообщении.

Политика Путин затронет тему бедности в послании Федеральному собранию Российский лидер Владимир Путин намерен затронуть тему преодоления бедности россиян в своём послании Федеральному собранию 15 января.

Армия и оружие НАТО приостановил работу миссии в Ираке Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.

Армия и оружие Китай подтвердил передачу Сирии аналогов российских С-300 Китайское информационное агентство «Sohu» подтвердило факт передачи сирийским военным средств противовоздушной и противоракетной обороны КНР, аналогичных российским ЗРК С-300, переданных немногим более года назад на вооружение сирийской армии, но до сих пор не принимавших участие в атаках на самолёты противников.

Футбол Почему матчи Кубка Англии начнутся в необычное время Необычное время начала матчей связано с акцией, которую проводит компания Heads Up совместно с исполнительным агентством Министерства здравоохранения Англии.

Политика Медведев и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике «Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», — говорится в сообщении.

Происшествия Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 26 Уточняется, что погибшим было от пяти до 60 лет. По имеющимся данным, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тыс. человек.

Общество Медведев утвердил национальный план адаптации к изменениям климата Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил первый этап национального плана по адаптации к климатическим изменениям до 2022 года, включающий социально-экономические меры по снижению уязвимости населения страны.

Политика Парламент востока Ливии отменил военное соглашение Триполи с Турцией Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент в субботу отказался одобрить заключенное властями в Триполи соглашение с Турцией об оказании военной поддержки, а также проголосовал за его отмену, сообщает корреспондент РИА Новости.

Общество Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Происшествия Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.