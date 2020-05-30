Российский универсальный десантный корабль (УДК) проекта 23900 является клоном французского вертолетоносца Mistral («Мистраль»), пишет Forbes. В публикации американского журнала утверждается, что проект российского корабля «может показаться знакомым, особенно французам».

В США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции

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