Политика
Rambler News ServiceВ США обвинили Трампа в захвате сирийской нефти
Президент США Дональд Трамп «позорит» американских военнослужащих, используя их для захвата нефтяных месторождений в Сирии, которые не принадлежат США, заявила претендент на выдвижение в кандидаты на президентских выборах в 2020 году от Демократической партии Тулси Габбард.
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с чего всё началось
Претендент на номинацию в президенты от Демократической партии Тулси Габбард раскритиковала политику американского лидера Дональда Трампа по захвату нефтяных месторождений Сирии, сообщает Fox News.Аргументы и Факты05:09
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Космос
В ВВС США разрабатывают космическую систему передачи солнечной энергии
ВВС Соединенных Штатов Америки финансируют создание космической системы, которая будет передавать в расположение экспедиционных сил армии США электроэнергию, собранную на орбите.
REGNUM 02 ноября в 14:19
Здоровье
Врачи перечислили сигналы организма, которые нельзя игнорировать
Ломкие, редкие волосы, секущиеся на концах, могут говорить о том, что в организме существует дефицит витамина А. Кроме того, это может свидетельствовать о недостаточном количестве железа и цинка.
ФедералПресс вчера в 03:57
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru вчера в 15:54
Происшествия
СК завел дело после гибели двух детей в овраге в Приморье
Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело после гибели двух детей, которые, по предварительной версии, утонули в овраге.
РБК 20:50
Авто
Составлен топ-5 самых надежных кроссоверов в 2019 году
Проведя собственное исследование, эксперты портала «ГЛАС.ру» назвали ТОП-5 самых надежных кроссоверов в 2019 году.
Автоновости дня 05:39
Армия и оружие
США назвали самое работающее оружие России
Лайк уверен, что вследствие этого подобные упражнения не способны имитировать складывающуюся в реальных боевых условиях ситуацию, и, как следствие, означают неготовность Соединенных Штатов к аналогичному противодействию России и Китая.
Lenta.ru 16:08
Политика
Песков рассказал о проблемах здравоохранения
Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Известия вчера в 14:20
Авто
АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня вчера в 03:23
Общество
Президент РФ подписал закон о защите обманутых дольщиков
Защита прав обманутых дольщиков Поправки, инициированные Председателем ГД Вячеславом Володиным и представителями всех фракций, уравнивают в правах на компенсацию дольщиков, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками.
Государственная Дума РФ 12:55
Общество
США выплатят $20 млн за информацию о пропавшем в Иране агенте
Власти США обещали выплатить вознаграждение в размере 20 млн долларов за информацию о пропавшем в Иране экс-сотруднике ФБР Роберте Левинсоне.
РЕН ТВ 12:28
Космос
Верховная Рада разрешила украинцам отправиться в космос
Украинский парламент принял закон, который разрешает осваивать космос частным компаниям и, просто, гражданам.
Аргументы недели 02 ноября в 06:47
Политика
Трамп пожелал заключить сделку по контролю над вооружениями с РФ и КНР
Вашингтон хочет заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами.
Известия 17:19
Космос
«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.
РИА Новости 18:04
Автоспорт
Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США
RT на русском 02:00
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости 16:58
Происшествия
В Забайкалье трех подростков арестовали за изнасилование и убийство
В Забайкальском крае трем несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений - насильственные действия сексуального характера и умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть.
Российская газета 02 ноября в 13:23
Кино
Актер Миронов заявил о нелюбви Ленина к русским
Артист добавил, что его задачей было сыграть вождя мирового пролетариата в обстоятельствах, в которых никто и никогда о Ленине не рассказывал.
Известия 19:28
Шоу-бизнес
Друг Максима Фадеева опасается за здоровье продюсера
Друг продюсера Максима Фадеева известный адвокат Сергей Жорин выразил беспокойство по поводу состояния здоровья композитора.
Пятый канал вчера в 19:33
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 13:12
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не захотела выйти на бис во время концерта в Минске
Несмотря на просьбы аудитории, певица не захотела выйти на бис, удалившись за кулисы.
Дни24 вчера в 04:11
Игры
РС-версия Red Dead Redemption 2 выйдет в 16:00 МСК
До Steam игра доберётся лишь в декабре — точная дата станет известна ближе к выходу.
Игромания.ру 17:44
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Здоровье
Совет «Активное старшее поколение» создали при поронайской ЦРБ
При Поронайской центральной районной больнице начал действовать общественный совет "Активное старшее поколение".
Сахалин.Инфо 18:48
Гаджеты
Apple и Valve совместно разрабатывают AR-шлем
Инсайдеры сообщают о совместном проекте Apple и Valve. Компании сосредоточат усилия и создадут AR-шлем.
OAnews 09:09
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Экономика
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС
Доходы от внутреннего НДС на товары, проданные в России, выросли на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах по сравнению с предыдущим годом, сообщила РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.
РБК 16:00
Общество
Валерий Лимаренко получает сообщения от сахалинцев в соцсетях
Губернатор Валерий Лимаренко за неделю получил 150 сообщений в соцсетях.
Сахалин.Инфо 02 ноября в 18:46
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22