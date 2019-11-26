Политика

Газета.RuГазета.RuВ США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400

Американский сенатор Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную красную линию, когда приступила к тестированию радаров систем ПВО С-400, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Американский сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен в своем Twitter
 написал, что турецкий президент Реджеп Эрдоган «пересек красную черту».
РБК18:43

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В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400

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В Конгрессе заявили, что Турция пересекла красную линию, начав испытание радаров С-400

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Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400

RT на русском18:44
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Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

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Сериал по «Властелину колец» продлят на второй сезон

Сериал про вселенную "Властелина колец" будет продлен на второй сезон, сейчас идут съемки первого сезона сериала студии Amazon, сообщает издание Variety.
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1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru 16:07
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Стало известно трагической фразе Ельцина перед началом чеченской войны

Бывший президент России Борис Ельцин отказался позвонить главе самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохару Дудаеву накануне войны под предлогом, что для этого еще «не время».
Lenta.ru 21:14
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Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений

Южная Корея выразила КНДР протест в связи с учениями береговой артиллерии, сообщило министерство обороны РК.
РИА Новости 21:23
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В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
ТАСС Спорт 12:24
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
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Умерла Гоар Вартанян, легендарная советская разведчица-нелегал

Комсомольская правда 10:50
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Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым

Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Комсомольская правда вчера в 23:57
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ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
РБК 11:42
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Yota запустила продажи нового «Интернет-центра Yota 2»

Newslab.ru 21:00
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США и Болгария распланируют на 10 лет борьбу с угрозами в Черном море

В октябре этого года эксперты американского аналитического центра при правительстве RAND Corporation представили доклад, посвященный стратегии сдерживания России в Черном море.
РБК 20:28
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье

Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
RT на русском 01:20
Общество

Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в «черную пятницу»

Роспотребнадзор в преддверии "черной пятницы" дал советы российским покупателям, как не стать жертвой мошенников, сообщение размещено на сайте ведомства.
РИА Новости 20:50
Общество

На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава

На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава Евгению Брюну.
Эхо Москвы 12:00
Экономика

Тюменская область выделит субсидию федеральному бюджету

Тюменская область станет первым в новейшей истории регионом после Москвы, который направит деньги в федеральный бюджет.
Коммерсантъ 19:54
Политика

Совфед разрешил признавать физлица иностранными агентами

Совет Федерации одобрил закон, который разрешает признавать иностранными агентами физические лица.
РБК 08:49
Здоровье

Проект детской больницы в Комсомольске получит дополнительные средства

Известия 04:30
Экономика

Оптимистичный бюджет Хакасии на следующий год придется резать

Расходы, заложенные в бюджет Хакасии на следующий год, придется урезать.
ИА Хакасия 21:18
Общество

Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота

Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота, сообщает Национальный банк страны.
Вести ФМ 12:14
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Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

Интерфакс 09:33
Футбол

«Локомотив» дома сыграет с «Байером» на групповом этапе Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» сегодня, 26 ноября, сыграет против леверкузенского «Байера» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
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Часть россиян не будут получать пенсию

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URA.Ru 10:30
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Mercedes-Benz показала тизер нового GLA

Компания Mercedes-Benz показал тизер нового поколения кроссовера GLA, премьера которого состоится в 2019 году.
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