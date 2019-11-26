Политика

Газета.RuГазета.RuВ США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400

Американский сенатор Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную красную линию, когда приступила к тестированию радаров систем ПВО С-400, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Американский сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен в своем Twitter
 написал, что турецкий президент Реджеп Эрдоган «пересек красную черту».
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