Политика
Газета.RuВ США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400
Американский сенатор Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную красную линию, когда приступила к тестированию радаров систем ПВО С-400, передает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес
Тимур Батрутдинов во второй раз выгнал Светлану Филию из шоу «План Б»
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел очередной выпуск романтического шоу «План Б». На этот раз право пойти на свидание с Ольгой Бузовой в тяжелом испытании выиграл Роман Гриценко.
Политика
Зеленский заявил о готовности к встрече в «нормандском формате»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов к предстоящей встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).
Гаджеты
Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X
Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Энергетика
Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Происшествия
В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина
Пожилая женщина после смерти сына-наркомана полгода продавала оставшиеся после него наркотики и готовила к продаже новую партию, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.
Энергетика
Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»
По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
Общество
В Минпромторге РФ не ожидают скачка цен на автомобили из-за утильсбора
Индексация утилизационного сбора с 1 января 2020 года не должна привести к резкому росту цен на автомобили в России, заявил 25 ноября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Пожар в двухквартирном жилом доме в городе Ужур Красноярского края унес жизни четверых человек.
Наука
Установлена наименее уязвимая для рака группа крови
Установлена учеными наименее уязвимая для рака группа крови.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Происшествия
Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Общество
Самый длинный мост открыли в Якутии
Общая протяженность участка достигает 6,4 км. "Мост через Марху станет гордостью Нюрбинского района, но, самое главное, его строительство изменит жизнь людей к лучшему, сплотит, вдохновит их на дальнейшие успехи во благо родного улуса, республики и всей страны", — цитирует обращение Айсена Николаева к жителям района ИА SakhaNews.
Экономика
Банки Европейского союза выводят средства из компаний США
О выводе средств из американского бизнеса четырьмя европейскими банками пишет 25 ноября Financial Times.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Политика
МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Политика
Совфед одобрил закон об иноагентах-физлицах
Совфед одобрил закон о распространении норм закона об иностранных агентах на физических лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
Политика
Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам
По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.
Общество
Tesla собрала 200 тысяч предзаказов на пикап Cybertruck
Ранее, 23 ноября, Маск запустил в «Твиттере» своеобразный «счетчик» предзаказов на Cybertruck, сообщив сперва, что компания собрала 146 тысяч заявок на новинку, а вечером 24 числа – что их уже 187 000.
Политика
Соловьев назвал Зеленского завхозом
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением журналист поделился в Telegram.
Общество
В России задумали маркировать домашних животных
В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Технологии
Обновление Windows 10 (1909) не ставится на устройства со старыми драйверами Wi-Fi на чипах Qualcomm и не только
Сообщается, что ноябрьский патч нельзя установить на ПК с Wi-Fi-адаптерами на базе чипов Qualcomm, если там установлены старые драйверы.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Происшествия
Детский омбудсмен Украины мог оказаться виновником ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.