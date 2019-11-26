с чего всё началось

Американский сенатор Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную красную линию, когда приступила к тестированию радаров систем ПВО С-400, передает РИА "Новости".

В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400

Происшествия В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина Пожилая женщина после смерти сына-наркомана полгода продавала оставшиеся после него наркотики и готовила к продаже новую партию, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.

Общество В Минпромторге РФ не ожидают скачка цен на автомобили из-за утильсбора Индексация утилизационного сбора с 1 января 2020 года не должна привести к резкому росту цен на автомобили в России, заявил 25 ноября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Происшествия Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.

Общество Самый длинный мост открыли в Якутии Общая протяженность участка достигает 6,4 км. "Мост через Марху станет гордостью Нюрбинского района, но, самое главное, его строительство изменит жизнь людей к лучшему, сплотит, вдохновит их на дальнейшие успехи во благо родного улуса, республики и всей страны", — цитирует обращение Айсена Николаева к жителям района ИА SakhaNews.

Спорт WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады 1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Политика МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Политика Совфед одобрил закон об иноагентах-физлицах Совфед одобрил закон о распространении норм закона об иностранных агентах на физических лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Политика Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.

Общество Tesla собрала 200 тысяч предзаказов на пикап Cybertruck Ранее, 23 ноября, Маск запустил в «Твиттере» своеобразный «счетчик» предзаказов на Cybertruck, сообщив сперва, что компания собрала 146 тысяч заявок на новинку, а вечером 24 числа – что их уже 187 000.

Политика Соловьев назвал Зеленского завхозом Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением журналист поделился в Telegram.