Политика

Газета.RuГазета.RuВ США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400

Американский сенатор обвинил Турцию в начале испытаний радиолокационных станций российских ЗРК С-400. В Вашингтоне считают, что Анкара таким образом перешла "красную линию".
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с чего всё началось
Американский сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен в своем Twitter
 написал, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган «пересек красную черту».
РБКвчера в 18:43

Подробнее о событии

Американский сенатор обвинил Турцию в переходе через красную черту

РБКвчера в 18:43

Сенатор США обвинил Эрдогана в пересечении Турцией красной линии из-за С-400

Известия02:17

Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400

RT на русскомвчера в 18:44

В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400

Газета.Ru03:00

США возмутили испытания в Турции радаров С-400: красная линия пройдена

Московский Комсомолецвчера в 17:54

В США обвинили Турцию в пересечении «красной линии» из-за С-400

РИА Новостивчера в 17:27

В Конгрессе заявили, что Турция пересекла красную линию, начав испытание радаров С-400

ТАССвчера в 16:57
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:51, Ашберн
Политика

Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
RT на русском 00:39
Спорт

Путин срочно созывает руководителей всех спортивных федераций

Президент РФ Владимир Путин вызвал руководителей всех спортивных федераций на круглый стол.
Вести.Ru 02:11
Политика

Путин и Зеленский обсудили поставки газа на Украину

Лидеры государств обсудили вопросы поставок газа и продолжение транзита через Украину.
Lenta.ru вчера в 15:02
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Олимпийского чемпиона Захарова дисквалифицировали на 1,5 года

Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трёх соревновательных дней в течение года, сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.
News.ru 01:47
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Вести.Ru 01:53
Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться.
REGNUM 02:09
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

РИА Новости 03:46
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

URA.Ru вчера в 22:08
Происшествия

В Кургане вынесли приговор женщине, бившей дочь головой о батарею

Курганский горсуд назначил условный срок женщине, которая била свою маленькую дочь головой о батарею, а зимой оставила у подъезда в мороз двух свои детей, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 01:58
Общество

Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках

«В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — рекомендуют в ведомстве.
РБК 03:27
Общество

Против митингующих в Тбилиси применили водометы

Вести.Ru вчера в 22:41
Происшествия

РБК сообщил о задержании экс-майора полиции по делу о «квартирах на ночь» в Москве

ФСБ совместно с СКР задержали бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД «Пресненский» майора Руслана Дейниченко, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:35
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11

Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
ТАСС 03:32
Общество

Под подозрение в алкоголизме попадает каждый водитель

Эксперты ФАР назвали проверки всех водителей поголовно на хронический алкоголизм неэффективными и неразумными, о чем высказались в письме, направленном премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, которого призвали взять вопрос выдачи медсправок по новым правилам под личный контроль.
За рулем 03:43
Космос

Роскосмос установит на Луне телескопы для отслеживания опасных комет

Исполнительный директор государственного предприятия Роскосмос по перспективным программам Александр Блошенко сообщил, что в ближайшем будущем на земном спутнике установят несколько телескопов.
Актуальные Новости 00:00
Происшествия

Возбуждено дело о хищениях в энергетической сфере Дагестана

В сообщении на сайте говорится, что в 2017-2018 г. подозреваемые в преступлении вносили на лицевые счета абонентов необоснованные показания, составляли незаконные акты безучетного потребления электроэнергии, а также скрывали потери электроэнергии при ее транспортировке.
The Moscow Post 03:21
Происшествия

Адвокат заявил об отмене дела против замглавы Росалкогольрегулирования

Адвокат заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной подтвердил, что прокурор отменил постановление о возбуждении дела против его подзащитной.
RT на русском 03:11
Футбол

Божович: «Анюков играет безошибочно, это удивительно»

В текущем сезоне Анюков принял участие в 14 матчах чемпионата России, в которых получил три желтые и одну красную карточки.
Евро-футбол.ру 03:18
Футбол

«Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес»

Клуб из Витории обладает довольно скромным бюджетом, по меркам Евролиги, но каждый год показывает высокие результаты.
Известия вчера в 16:01
Происшествия

Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании

Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.
RT на русском 02:48
Спорт

Глава РУСАДА Ганус заявил о государственной поддержке допинга в России

Глава Российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус заявил о государственной поддержке допинг-системы в России.
Нева Спорт 02:27
Происшествия

В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод» на €1 млрд

Утром 25 ноября злоумышленники обесточили здание музея, проникли в помещение через окно и похитили антикварные украшения на сумму около €1 млрд.
Газета.Ru вчера в 11:51
Фигурное катание

Авербух назвал чушью требования зрителей отстранить Ягудина от эфира

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух выступил в поддержку Алексея Ягудина, которого подвергли критике за оскорбления фигуристов во время комментирования соревнований на ТВ.
РИА Новости вчера в 14:00
Футбол

Ибрагимович назвал свой следующий клуб

Газета.Ru 02:47
Общество

Легендарный кардиохирург Бокерия продолжит оперировать

Pravda.Ru 02:07
Здоровье

Повышенный метеоризм может указывать на проблемы со здоровьем

Среди перечисленных медиками факторов оказались серьёзные и даже опасные заболевания, сообщает издание News.ru.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM 01:31
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Общество

В Совфеде могут поддержать инициативу сделать 31 декабря выходным

Сенаторы могут поддержать предложение сделать 31 декабря выходным днем, если такого же мнения будут придерживаться депутаты Госдумы.
Российская газета 02:22
Общество

В России планируют маркировать домашних животных

Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
РИА Новости 00:44
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