Политика
ГЛАС.RUВ США обвинили российских хакеров в участии в иранских кибератаках
Как сообщает Reuters со ссылкой на британских и американских чиновников, российская группа, известная как «Турла» и обвиняемая эстонскими и чешскими властями в том, что она действовала от лица ФСБ России, использовала иранские инструменты и компьютерную инфраструктуру для успешного взлома организаций как минимум в 20 разных странах за последние 18 месяцев.
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